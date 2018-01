Giuffra: “Contrato de Norvial no exige barandas en Pasamayo”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, se presentó ante la comisión de Transportes y Defensa del Consumidor del Congreso por el trágico accidente de Pasamayo que causó la muerte de 52 personas.



Durante su intervención, Giuffra señaló la concesionaria Norvial es la responsable de colocar elementos de seguridad como barandas en el serpentín; sin embargo, estas no existen en la zona porque el contrato firmado en el 2002 no lo exige.

“El contrato de concesión hace referencia a un estudio técnico que se elabora de forma previa en el año 98. Ese estudio técnico no exige nada con relación a seguridad. Puntualmente no hay una exigencia técnica, el contrato de concesión firmado en el 2002 no recoge esos aspectos técnicos de la propuesta”, explicó.

Por ello, indicó que negociarán con Norvial para la colocación de barreras de seguridad en el serpentín.

En esa línea, remarcó que su sector revisará todos los contratos de concesiones de las vías peruanas para determinar si es necesario realizar mejoras a las cláusulas respecto a seguridad.

“Se incluirán cláusulas que prioricen y viabilicen las mejoras en seguridad vial. Se asignarán responsabilidades en el monitoreo, identificación y reducción de puntos negros; y se contemplarán inspectorías de seguridad vial independientes que identifiquen medidas de alto y rápido impacto; y campañas de educación vial”, agregó.

FACTOR HUMANO

Giuffra también subrayó que, según el peritaje policial, el mortal choque de Pasamayo ocurrió porque el tráiler que iba de sur a norte invadió el carril contrario e impactó al bus que acabó cayendo al abismo.

“Si ese tráiler hubiera tenido la velocidad adecuada para dominar su maniobra en la curva no hubiéramos tenido ese accidente. […] El bus debía ir a 30 kilómetros en esa zona y estaba a poco menos de 60. Esa es otra realidad, dolorosísima", agregó.

