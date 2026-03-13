Usuarios reportan que durante la mañana de hoy, viernes 13 de marzo, largas colas de vehículos en grifos de Lima y Callao, conductores esperan durante horas para abastecerse de combustibles (GLP, GNV o gasolina) debido a la crisis ocasionada tras la ruptura de un ducto del sistema de transporte de gas de Camisea en Megantoni, Cusco, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Además de la falta de este insumo, también el reclamo de transportistas y usuarios particulares, es el incremento de precios, especialmente en el gas licuado de petróleo (GLP).

Grifos en La Victoria y Pueblo Libre

En un grifo ubicado en la avenida México, en el distrito de La Victoria, la gasolina premium alcanza los 18.49 soles por galón y el GLP llega a 11.99 soles, mientras que el diésel ya no se encuentra disponible en los surtidores.

En tanto, en estaciones de servicio de Pueblo Libre la gasolina regular se vende a 16.99 soles y la premium también se encuentra agotada. Mientras que en Miraflores, la misma está llegando a costar más de 25 soles.

El aumento más drástico se observa en el GLP, cuyo precio ha registrado un incremento de hasta 300% en pocos días, pasando de aproximadamente 5 soles a casi 20 soles en algunos establecimientos.

¿Qué causó la crisis de combustible en Perú?

TGP precisó que el incidente ocurrió durante trabajos de inspección del sistema de ductos en un tramo identificado como KP 43, ubicado a 43 kilómetros de la planta separadora de Malvinas.

Sobre el origen de este hecho, las investigaciones siguen su curso y la empresa señaló que aún no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el origen.