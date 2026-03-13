Resumen

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En un grifo de la avenida Bolívar en Pueblo Libre se constató que no hay gasolina premium. Foto: América Noticias
En un grifo de la avenida Bolívar en Pueblo Libre se constató que no hay gasolina premium. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Usuarios reportan que durante la mañana de hoy, viernes 13 de marzo, largas colas de vehículos en grifos de Lima y Callao, conductores esperan durante horas para abastecerse de combustibles (GLP, GNV o gasolina) debido a la crisis ocasionada tras la ruptura de un ducto del sistema de transporte de gas de Camisea en Megantoni, Cusco, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

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