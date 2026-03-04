La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el Gobierno buscará restituir el servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) en menos de los 14 días estimados, ante la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TgP) en el Cusco, que ha generado una declaratoria de emergencia.

En conferencia de prensa, señaló que también se buscará determinar qué es lo que ocurrió en el distrito de Megantoni, a fin de que se tomen medidas y un hecho de ese tipo no vuelva a ocurrir.

“La prioridad del Estado es restituir el servicio en menos tiempo de esos 14 días inicialmente estimados, para que no nos genere impacto a los ciudadanos. Sin embargo, paralelamente se están tomando estas medidas, se está revisando, se tiene que determinar por qué pasó, primero que nada para que no vuelva a pasar y, segundo, para también ver las responsabilidades que correspondan”, expresó.

Miralles anunció que el Ejecutivo emitirá un decreto supremo que permitirá a las empresas e industrias utilizar combustibles y energías alternativas durante el periodo de contingencia generado por la fuga de gas en el Cusco.

Según explicó, la medida permitirá el uso de combustibles como diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otras alternativas mientras se restablece el servicio de transporte de gas natural.

Asimismo, enfatizó que el gobierno del presidente José María Balcázar buscará dejar otros proyectos de gas y energía para que el próximo mandatario elegido en los comicios de abril pueda evaluarlos y adjudicarlos.

“Hemos identificado dos o tres soluciones, una de ellas el tema de regasificación, que vamos a dejar impulsado dentro de esta gestión antes de julio para que podamos tener esa contingencia”, manifestó.

“Puede pasar un terremoto, algún desastre, interrumpe el servicio, pero para tener ese sistema de redundancia tener esos otros proyectos ya desarrollados, para que el siguiente gobierno pueda evaluarlos y adjudicarlos prontamente”, agregó.

Se pronuncia sobre paro

Consultada sobre el posible paro convocado por el gremio de Taxis Amarillos de Lima y Callao, la primera ministra anunció que convocará a una mesa de diálogo para analizar la problemática.

TGP gas

“Vamos a convocar a los taxistas para ver la problemática porque somos un gobierno de diálogo, además, vamos a hacer campañas de uso responsable de energía para garantizar los servicios básico de salud y casa”, subrayó.

Sobre ese mismo punto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, informó que este miércoles 4 de marzo se llevaron a cabo reuniones con los gremios de transporte convencional, a fin de informarles de la situación.

“Frente al llamado de paralización o marchas el día de mañana 5 de marzo, hoy día hemos llevado a cabo reuniones con los gremios de transporte convencional. El Metropolitano o corredores hasta ahora mantienen provisión de gas natural y asegura su servicio”, acotó.

“En esta reunión los hemos exhortado a que comprendan que esta situación ha sido un hecho fortuito, una emergencia, algo inesperado, ante lo cual el Estado respondido de manera inmediata”, sentenció.

Emergencia por GNV

Desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

La restricción fue establecida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) luego de la fuga de gas y deflagración ocurridas en una estación de válvulas del sistema de transporte ubicada en el distrito de Megantoni, en Cusco.

La disposición, oficializada mediante resolución directoral, ordena que el volumen disponible de gas natural se destine prioritariamente al consumo residencial, comercial y al transporte público masivo que opera exclusivamente con GNV.

En ese contexto, los autos particulares, taxis, mototaxis y vehículos de carga quedan fuera de la asignación mientras dure la emergencia.

El Minem declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, con el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento energético y evitar desabastecimientos en sectores considerados esenciales.