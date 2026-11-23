La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en la entrega de 14 unidades de maquinaria pesada donadas por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón, que permitirán fortalecer los trabajos de preparación y prevención frente al Fenómeno El Niño.

La actividad oficial se llevó a cabo este lunes 23 de noviembre en la planta de Komatsu, Pucusana, ubicada en el kilómetro 60 de la carretera Panamericana Sur, en la parcela “B” del Fundo Quipa.

La donación, valorizada en más de US$ 7,7 millones, comprende cuatro excavadoras hidráulicas, seis tractores de orugas y cuatro cargadores frontales, que tienen como destino las cuencas de los ríos Motupe y La Leche, en el departamento de Lambayeque.

Cada una de estas zonas recibirá siete unidades, cuya asignación responde a las necesidades identificadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad responsable de la administración y operación del equipamiento.

Estas intervenciones buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones ante posibles lluvias intensas, así como proteger a las familias, comunidades rurales, terrenos de cultivo e infraestructura hidráulica de las áreas expuestas a los efectos del fenómeno climático.

La donación está valorizada en más de US$ 7,7 millones. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“Tiempos difíciles”

Durante su discurso, la mandataria aseguró que se vienen “momentos muy difíciles” tras las intensas lluvias registradas el fin de semana en Chulucanas y Tambogrande, en la región Piura, debido a El Niño, pero insistió en que el Gobierno “responderá con más fuerza aún”.

“Se vienen momentos muy difíciles, esta madrugada ha habido lluvias muy fuertes en la parte de Chulucanas y Tambogrande, gracias a Dios la activación de estas quebradas no ha significado la pérdida de vidas humanas, el trabajo de prevención ha servido muchísimo, pero de todas maneras siempre queremos hacer el llamado a la población de no confiarse, de estar siempre pendientes, informados y de siempre tomar medidas preventivas”, expresó.

“Se vienen momentos muy duros, el Fenómeno El Niño vendrá con mucha fuerza, pero el Gobierno del Perú responderá con más fuerza aún”, agregó.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, señaló que los informes que tiene el Ejecutivo es que aún existe una quebrada activa y que la situación viene siendo monitoreada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

“De ser necesario inmediatamente nos movilizaríamos para allá”, aseveró. Sobre el sismo de magnitud 6.7 en Junín, Keiko Fujimori dijo que este lunes estará llegando alimentos y ayuda humanitaria para las familias afectadas.

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“Además, es importante señalar que se está comprando aulas modulares para, de cara al Fenómeno El Niño, arreglar aulas que se vean afectadas”, acotó.

La mandataria Keiko Fujimori aseguró que se vienen “momentos muy difíciles” debido al Fenómeno El Niño. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Cabe indicar que la mandataria estuvo acompañada en el evento por el embajador de Japón en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto; y representantes del Fondo General de Contravalor Perú-Japón y de la empresa Komatsu -Mitsui.

Ayuda de Japón

Se trata de la primera actividad oficial de Fujimori Higuchi luego de retornar de su viaje por China y Japón. En este último participó como “testigo de honor” en la ceremonia de suscripción de nueve acuerdos de cooperación, uno de ellos relacionado al Canje de Notas Perú-Japón relativo al Programa de Desarrollo Económico y Social.

Mediante este acuerdo, el Gobierno japonés otorgará al Perú una donación de 500 millones de yenes (aproximadamente US$3,129,000) para adquirir 15 camiones volquete y 15 drones de inspección destinados a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El equipamiento permitirá fortalecer las capacidades de la entidad para prevenir y mitigar los efectos de El Niño, gestionar los recursos hídricos y atender emergencias.