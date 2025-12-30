El Gobierno decidió suspender hasta el 30 de noviembre de 2026 la implementación de la nueva placa única nacional de rodaje para vehículos menores motorizados, como motocicletas y mototaxis, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 021-2025-MTC.

La prórroga deja en suspenso tanto el cronograma de renovación de placas como la reciente obligación de portar una placa delantera holográfica con calcomanía electrónica autodestructible, establecida previamente mediante el Decreto Supremo N.° 007-2025-MTC. Con ello, las placas actualmente en uso continuarán vigentes hasta la nueva fecha límite.

MTC posterga aplicación de placas holográficas para vehículos menores. (Foto: Andina)

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la decisión responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y eficiente en el sistema de identificación de estos vehículos, luego de identificarse limitaciones técnicas y operativas que impedían cumplir con los plazos establecidos en la normativa anterior.

El cronograma original, aprobado mediante resoluciones ministeriales y actualizado en 2025, obligaba a los propietarios de motocicletas, mototaxis y otros vehículos menores a cambiar sus placas en fechas escalonadas entre junio de 2025 y noviembre de 2027, según el último dígito de la placa. Por ejemplo, las placas terminadas en “0” debían renovarse entre junio y agosto de 2025, mientras que las culminadas en “1” lo harían entre septiembre y noviembre del mismo año.

Con la publicación del nuevo decreto, quedan suspendidas todas las fechas del cronograma, así como la aplicación de diversos artículos y anexos del Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje (Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC), que regulaban aspectos como codificación, colores, dimensiones, elementos de seguridad y procedimientos de registro.

Placas actuales para motos seguirán vigentes hasta noviembre de 2026. (Foto: Andina)

Asimismo, se deja sin efecto la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 007-2025-MTC, que introducía cambios al reglamento de placas. Durante el periodo de prórroga, el MTC deberá aprobar, en un plazo máximo de cinco días desde la publicación del decreto, la normativa complementaria necesaria para asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular.

La incorporación de placas holográficas y dispositivos electrónicos formaba parte de la Ley 32184, orientada a fortalecer la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, mejorar la fiscalización vehicular y modernizar el registro del parque nacional de vehículos menores. No obstante, su aplicación efectiva quedó postergada y será evaluada por el próximo gobierno.

El Decreto Supremo N.° 021-2025-MTC fue refrendado por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, y publicado oficialmente el 30 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano.

