Del mismo modo, desde las 8: a. m. del viernes 17 de julio, la Municipalidad de Pueblo Libre dispuso el cierre de calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco, desde el cruce con la avenida Antonio José de Sucre hasta la avenida Brasil (óvalo Brasil). Foto: difusión/composición GEC
Del mismo modo, desde las 8: a. m. del viernes 17 de julio, la Municipalidad de Pueblo Libre dispuso el cierre de calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco, desde el cruce con la avenida Antonio José de Sucre hasta la avenida Brasil (óvalo Brasil). Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de la avenida Brasil desde este jueves 16 de julio hasta las 3:00 p. m. del próximo martes 4 de agosto. La restricción en esta vía se da a pedido del Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es iniciar las labores de ensamblaje y posterior retiro de las tribunas, estrados y escenarios que se usarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.

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