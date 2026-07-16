La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de la avenida Brasil desde este jueves 16 de julio hasta las 3:00 p. m. del próximo martes 4 de agosto. La restricción en esta vía se da a pedido del Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es iniciar las labores de ensamblaje y posterior retiro de las tribunas, estrados y escenarios que se usarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.
La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de la avenida Brasil desde este jueves 16 de julio hasta las 3:00 p. m. del próximo martes 4 de agosto. La restricción en esta vía se da a pedido del Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es iniciar las labores de ensamblaje y posterior retiro de las tribunas, estrados y escenarios que se usarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.
De acuerdo a los municipios de Jesús María y Pueblo Libre, el tramo que será cerrado para el transporte público y privado comprende desde el cruce con la avenida De la Policía hasta la intersección con la avenida Simón Bolívar, lo que afectará la conectividad de las jurisdicciones colindantes.
“Se recomienda a los vecinos, conductores y usuarios del transporte público tomar las previsiones correspondientes, utilizar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con la debida anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de esta importante actividad oficial”, expresó el municipio de Jesús María en su comunicado.
Pueblo Libre cerrará calles por Desfile Cívico
Del mismo modo, desde las 8: a. m. del viernes 17 de julio, la Municipalidad de Pueblo Libre dispuso el cierre de calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco, desde el cruce con la avenida Antonio José de Sucre hasta la avenida Brasil (óvalo Brasil).
El tránsito vehicular se restringirá en los alrededores del Parque 3 de Octubre. Ante ello, se implementó un plan de desvíos para orientar a los conductores.
Asimismo, se bloquearán los ingresos a la zona del desfile desde la calle Antonio Polo, calle Jorge Chávez, avenida San Martín, jirón José Manuel Ugarteche, calle María Parado de Bellido y el jirón José Santiago Wagner.