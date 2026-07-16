La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de la avenida Brasil desde este jueves 16 de julio hasta las 3:00 p. m. del próximo martes 4 de agosto. La restricción en esta vía se da a pedido del Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es iniciar las labores de ensamblaje y posterior retiro de las tribunas, estrados y escenarios que se usarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.

(Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

De acuerdo a los municipios de Jesús María y Pueblo Libre, el tramo que será cerrado para el transporte público y privado comprende desde el cruce con la avenida De la Policía hasta la intersección con la avenida Simón Bolívar, lo que afectará la conectividad de las jurisdicciones colindantes.

“Se recomienda a los vecinos, conductores y usuarios del transporte público tomar las previsiones correspondientes, utilizar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con la debida anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de esta importante actividad oficial”, expresó el municipio de Jesús María en su comunicado.

Gran parada y desfile militar con la presencia de las autoridades del gobierno central de la república celebrando fiestas patrias. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Pueblo Libre cerrará calles por Desfile Cívico

Del mismo modo, desde las 8: a. m. del viernes 17 de julio, la Municipalidad de Pueblo Libre dispuso el cierre de calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco, desde el cruce con la avenida Antonio José de Sucre hasta la avenida Brasil (óvalo Brasil).

El tránsito vehicular se restringirá en los alrededores del Parque 3 de Octubre. Ante ello, se implementó un plan de desvíos para orientar a los conductores.

Asimismo, se bloquearán los ingresos a la zona del desfile desde la calle Antonio Polo, calle Jorge Chávez, avenida San Martín, jirón José Manuel Ugarteche, calle María Parado de Bellido y el jirón José Santiago Wagner.