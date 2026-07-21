Los mototaxistas exigen medidas de seguridad ante cobro de cupos y sicariato. (Foto: GEC)
Los mototaxistas exigen medidas de seguridad ante cobro de cupos y sicariato. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció un paro nacional para el próximo 12 de agosto como medida de fuerza ante el incremento de las extorsiones y asesinatos que afectan a este sector en Lima Metropolitana y el Callao desde hace años. Los conductores exigen garantías de seguridad para laborar sin arriesgar sus vidas.

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