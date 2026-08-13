La Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU) expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la creciente ola de criminalidad que viene afectando al transporte urbano de Lima y Callao.

“Todos los días, nuestros conductores, trabajadores, empresas y usuarios están expuestos a amenazas, extorsiones y ataques criminales. No queremos que se sigan perdiendo vidas”, señaló en un pronunciamiento.

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Indicó que ante esta crítica situación, que registró 118 ataques vinculados a la extorsión entre enero y agosto del 2026, además de los últimos ataques contra unidades de transporte que ha dejado a empresarios y trabajadores sin vida o gravemente heridos; sus empresas se han visto obligadas a suspender operaciones generándose graves perjuicios económicos.

Tras expresar sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas que han perdido la vida o han sido afectadas, reconoció que el actual Gobierno ha anunciado medidas frente a esta situación con la finalidad de enfrentar la criminalidad y la extorsión contra el transporte público, como el Plan Escudo.

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Sin embargo, la ACTU remarcó la magnitud de la amenaza exige una acción inmediata con resultados e insistió en que el Gobierno no puede enfrentar esta crisis sin escuchar a quienes están diariamente en las calles.

“El transporte urbano no puede continuar enfrentando esta crisis de manera aislada. Se requiere inteligencia, prevención, investigación criminal, capacidad de respuesta, presupuesto y una coordinación permanente entre el Estado y quienes estamos diariamente en las calles”, subrayó.

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Por ello, exigió ser escuchado y dijo que viene solicitando audiencia con los ministros responsables de enfrentar la criminalidad y la extorsión contra el transporte, pero hasta la fecha no ha sido atendido.

“No podemos seguir esperando. Ponemos nuestra experiencia e información a disposición de las autoridades, pero exigimos acciones concretas, respuestas inmediatas y protección efectiva para nuestros trabajadores, empresarios y usuarios”, manifestó.

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“Si el Gobierno continúa ignorando al sector y no brinda respuestas efectivas, nos veremos obligados a adoptar las medidas de fuerza que correspondan, las cuales anunciaremos oportunamente”, añadió.

Finalmente, la ACTU reiteró su voluntad de diálogo y colaboración con el Gobierno, pero también su firme decisión de enfrentar conjuntamente este flagelo social. “El transporte necesita protección. No queremos más vidas perdidas”, sentenció.