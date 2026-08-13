Las extorsiones contra los transportistas continúan. (Fotos. César Grados / @photo.gec)
Las extorsiones contra los transportistas continúan. (Fotos. César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU) expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la creciente ola de criminalidad que viene afectando al transporte urbano de Lima y Callao.

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