El gremio Transportes Unidos anunció que evaluará realizar un paro general de 48 horas si se registra un nuevo atentado contra unidades del transporte urbano. La advertencia llega luego del ataque ocurrido este domingo 16 de noviembre en San Martín de Porres, donde un bus de la empresa San Germán fue rafagueado con diez disparos mientras trasladaba pasajeros.

En el video difundido por los propios atacantes se escuchan múltiples disparos dirigidos al lado del conductor y se aprecia cómo la unidad queda con las lunas destrozadas.

En un pronunciamiento público, Transportes Unidos sostuvo que los datos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional muestran que la criminalidad no ha disminuido y que, por el contrario, los ataques contra el transporte urbano son cada vez “más violentos y frecuentes”.

El gremio cuestionó la falta de resultados del modelo operativo vigente y señaló que la situación exige intervenciones de “impacto real”.

Entre sus pedidos urgentes figuran la captura de los responsables del atentado contra la empresa San Germán, la ampliación del estado de emergencia con medidas más estrictas orientadas a desarticular mafias extorsivas, y acciones directas contra grupos criminales extranjeros que operan en distintos distritos de Lima.

Asimismo, demandaron control territorial efectivo, presencia sostenida de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, bases móviles en zonas críticas y operaciones de inteligencia con soporte tecnológico.

El gremio solicitó también la instalación de una mesa técnica en la PCM y otra en el Ministerio del Interior para el seguimiento de los casos de extorsión y la rendición de cuentas.

“No nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado”, indicaron. Advirtieron que, si se produce un nuevo hecho delictivo contra sus unidades, activarán un paro de 48 horas como medida de defensa.