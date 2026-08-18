Gremio de transportistas anuncia paro en Lima y Callao y condiciona medida a respuesta del Ejecutivo. (Foto: Andina)
Gremio de transportistas anuncia paro en Lima y Callao y condiciona medida a respuesta del Ejecutivo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización total del servicio de transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, debido a la ola de inseguridad que afecta al sector y ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus propuestas. El gremio señaló que la medida quedará sin efecto si antes de esa fecha se concede la audiencia solicitada y se instala una mesa de trabajo.

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