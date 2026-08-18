La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización total del servicio de transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, debido a la ola de inseguridad que afecta al sector y ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus propuestas. El gremio señaló que la medida quedará sin efecto si antes de esa fecha se concede la audiencia solicitada y se instala una mesa de trabajo.

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A través de un comunicado, los transportistas indicaron que la decisión responde al silencio del Gobierno frente a las propuestas técnicas presentadas previamente y a la negativa de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de concederles una reunión para abordar la crisis de extorsiones y asesinatos que afecta a trabajadores y empresas del sector.

Gremio de transportistas anuncia paro en Lima y Callao y condiciona medida a respuesta del Ejecutivo.

Los dirigentes sostienen que el cobro de cupos se ha agravado ante la ausencia de una política pública articulada para enfrentar a las organizaciones criminales. Según el gremio, esta situación afecta económicamente a las empresas y también tiene impacto en el costo del servicio para los usuarios.

En su pronunciamiento, la Unión Gremial señaló que durante agosto se han registrado diversos atentados contra conductores, cobradores y pasajeros. Entre estos casos mencionó el ataque ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos contra Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien murió tras recibir impactos de bala.

El gremio afirmó que estos hechos corresponden a una violencia ejercida por organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, que también habría alcanzado a directivos de empresas de transporte.

Transportistas de Lima y Callao paralizarán el 25 de agosto si el Ejecutivo no atiende sus demandas. (Foto: Andina)

Como parte de sus propuestas, los transportistas plantearon fortalecer las unidades policiales especializadas, establecer un control estricto de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios y mantener presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo.

Los dirigentes indicaron que hasta el momento no han recibido una respuesta formal sobre la evaluación de estas medidas. Por ello, señalaron que la paralización busca que el Ejecutivo informe si cuenta con un plan de seguridad para el sector y si las propuestas presentadas han sido consideradas.

La organización precisó que la medida será levantada si antes del 25 de agosto el Ejecutivo concede la audiencia solicitada. Asimismo, aseguró que la movilización tendrá carácter pacífico y que los transportistas mantienen su disposición al diálogo.