La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a una movilización para este martes 10 de noviembre en rechazo a las extorsiones del crimen organizado y los asesinatos de conductores del transporte público. La protesta será acatada por más de 50 empresas afiliadas al gremio, cuyos servicios quedarán suspendidos durante la jornada.

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En declaraciones a RPP, Martín Valeriano, presidente de Anitra, informó que otras empresas también evalúan sumarse a la movilización, que busca exigir al Gobierno acciones concretas frente a la inseguridad que afecta al sector transporte.

“ El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones , porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento”, manifestó.

(Foto: Ángela Ponce) / Angela Ponce

El dirigente cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a los casos de extorsión y violencia contra los trabajadores del transporte público. “Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general” , señaló.

Según informó Valeriano, la concentración de los transportistas comenzará a las 7 a.m. en los exteriores de la plaza de Acho. Desde ese punto, los manifestantes se movilizarán hacia el Congreso de la República.

El gremio tiene previsto reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, para exponer sus demandas y solicitar la intervención de las autoridades frente a los ataques contra los conductores.

Valeriano indicó que esperan ser recibidos por representantes del Poder Ejecutivo para abordar la problemática de inseguridad que afecta a sus trabajadores.

Asimismo, advirtió que, si no se atienden sus exigencias y no se adoptan medidas para garantizar la seguridad de los transportistas, Anitra convocará a un paro en los próximos días.

Gremio de transportistas anuncia paro en Lima y Callao y condiciona medida a respuesta del Ejecutivo. (Foto: Andina)

Cabe mencionar que, de acuerdo con cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, durante el primer semestre de este año se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

La movilización convocada por Anitra se realizará en medio de los reclamos del sector por los casos de extorsión y asesinatos de conductores.