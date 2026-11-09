Anitra convoca a movilización por extorsión y asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.
Anitra convoca a movilización por extorsión y asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.
Por Redacción EC

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a una movilización para este martes 10 de noviembre en rechazo a las extorsiones del crimen organizado y los asesinatos de conductores del transporte público. La protesta será acatada por más de 50 empresas afiliadas al gremio, cuyos servicios quedarán suspendidos durante la jornada.

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