Diversos gremios de transportistas anunciaron la convocatoria a un paro nacional indefinido a partir del 12 de marzo. La medida fue comunicada a través de un pronunciamiento conjunto difundido por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y otras organizaciones del sector.

En el documento, los gremios señalan que la decisión se adopta ante lo que consideran falta de respuestas del Estado frente a los problemas que enfrenta el sector.

“El transportista peruano ha llegado a su límite ante tanta inacción del Estado, los sobrecostos que afectan nuestra actividad y la falta de soluciones reales a la grave problemática del transporte en el país”, indicaron.

Asimismo, mencionaron que uno de los factores que motivan la protesta es la situación de seguridad en las vías. Según señalaron, existe “la creciente inseguridad que hoy viven miles de transportistas en las carreteras del Perú”.

Los gremios también aludieron a la actual crisis energética. En ese contexto, señalaron “el excesivo incremento en los precios del diésel y la gasolina”, así como la crisis de Petroperú y la escasez de gasolina premium y regular.

Además, el comunicado menciona la ruptura del ducto de gas operado por Transportadora de Gas del Perú en Megantoni, situación que “ha generado graves pérdidas económicas para transportistas de todas las modalidades y la paralización de fábricas y actividades productivas”.

Por otro lado, los gremios sostienen que el sector enfrenta una crisis estructural vinculada a “normativas ineficientes, infraestructura vial deteriorada y problemas de transitabilidad en todo el país”.

En el mismo pronunciamiento, los transportistas plantean una serie de medidas, entre ellas el retiro temporal de la carga tributaria a los combustibles, la reactivación de un fondo de compensación frente a la crisis energética y la aplicación de la Ley N.º 31886.

Asimismo, solicitaron la revisión del cobro de peajes y propusieron instalar mesas de trabajo con autoridades para abordar la problemática del sector.

Finalmente, las organizaciones convocantes llamaron a los transportistas a sumarse a la medida. “Convocamos a todos los transportistas del Perú a sumarse a este paro nacional indefinido este 12 de marzo de 2026, paralizando nuestras actividades en cada rincón del país”, señalaron en el comunicado.