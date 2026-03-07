Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gremios de transportistas anuncian paro nacional indefinido desde el 12 de marzo por crisis energética y problemas en el transporte. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Diversos gremios de transportistas anunciaron la convocatoria a un paro nacional indefinido a partir del 12 de marzo. La medida fue comunicada a través de un pronunciamiento conjunto difundido por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y otras organizaciones del sector.

