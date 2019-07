Panamericanos 2019: hoy cierran avenidas en cuatro distritos por maratón [MAPA]

En un solo día y de manera simultánea, dos maratones y una triatlón se celebrarán en la capital como parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.



Hoy será un día de alta restricción vehicular en varios distritos.



La organización de Lima 2019 emitió un comunicado que explica los detalles de las maratones femenina y masculina. En él sostiene que los 36 maratonistas de talla mundial que participarán tendrán como punto de partida y de llegada el Parque Kennedy de Miraflores. Esta prueba comprende un recorrido de 42,195 Kilómetros.

La largada de damas será a las 8:30 a.m. y la de varones inicia una hora después. Se recorrerá la avenida Arequipa, rumbo al centro de Lima, y el retorno será por las avenidas Arequipa, Pardo, los malecones de la Reserva y Cisneros y las avenidas Armendáriz, Larco hasta la meta final en el Parque Kennedy.

-RUTA-

El trayecto integra los distritos del Cercado de Lima, Lince, Miraflores y San Isidro, cuyas vías tendrán una restricción vehicular. Este mapa contempla la ruta del circuito:



Por ello se cerrarán las siguientes vías:



- Avenida José Larco, en toda su extensión

- Avenida José Pardo, en toda su extensión

- Malecón Cisneros, en todo su recorrido

- Malecón de la Reserva, en toda su extensión

- Avenida Armendáriz, desde el cruce con la calle Las Dalias hasta el cruce con la calle Las Acacias

- Las 52 cuadras de la avenida Arequipa (distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Cercado de Lima)

- Avenida Garcilaso de la Vega

- Paseo de los Héroes Navales



El cierre total de calles durará desde las 5:01 a.m. hasta las 3:00 p.m. En tanto, la restricción de estacionamiento de vehículos se realiza desde el día 26 de julio a partir de las 00:00 horas.



La salida para el público será por la Bajada Balta y, en caso de emergencia, las vías a utilizar serán la avenida Comandante Espinar con la avenida José Pardo, la calle José González con la avenida José Larco y la avenida 28 de Julio con la avenida José Pardo.



Vale precisar que mañana inicia el feriado largo por Fiestas Patrias, por lo que se espera que el fluyo vehicular que se vive a diario en Lima disminuya en un 30% durante los días no laborables.



Para el certamen destaca la participación de los maratonistas peruanos Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco y Willy Canchanya. La maratón es uno de los deportes de ruta que podrán verse de forma gratuita, y se espera que cerca de diez mil personas acompañen a los deportistas alentando a lo largo del recorrido.



El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 hace una invocación a los espectadores que acudirán a alentar a los deportistas, a no lanzar objetos a la ruta de competencia, como botellas, banderines, flores, globos, entre otros; no intentar refrescar a los atletas con botellas de agua, ya que tienen estaciones especiales de hidratación; a no interferir en el circuito de competencia, sea caminando, corriendo o en bicicleta; y a no llevar mascotas, ya que pueden interrumpir la participación del atleta durante el evento.

Cabe precisar que durante los días de competencia se realizarán cierres de vías a lo largo del circuito por lo cual, se exhorta a la ciudadanía a ser tolerantes con las implicancias que tiene el evento.



El mismo 27 de julio se celebrará una triatlón en la Costa Verde. Este es un deporte olímpico​ que consiste en realizar tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente.



Ese día, la competencia de damas será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y la de varones será de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Dos días después, el 29 de julio, se realizará una triatlón mixta de 9:00 a.m. a 10:45 a.m.