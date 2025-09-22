Miles de ciudadanos de todo el Perú postulan a la licencia de conducir A1 cada año en un centro de evaluación ubicado en una región distinta a la de sus domicilio. De acuerdo con una investigación del Laboratorio Universitario de El Comercio y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), las provincias donde más se observa este fenómeno son Oxapampa e Ica, donde el 80% del total de exámenes corresponde a aspirantes foráneos, seguidas de Huacho (70%) .

En la misma línea, el ingeniero de transportes Elvis Sanz advirtió que el sistema actual de obtención de licencias -en el que se debe conducir en un circuito cerrados a velocidades mínimas- genera “un daño tremendo a la seguridad vial del país”.

“¿Cómo es posible que una persona que no ha tenido la experiencia de ir a 80 o 100 k/h obtenga una licencia de conducir? Es irracional y anormal, por parte del centro de examen, otorgarle el beneficio de conducir por haber recorrido un circuito da 15 km/h”, cuestionó.

La investigación también evidencia que muchas escuelas de manejo se han convertido en parte del problema: ofrecen cursos express orientados solo a aprobar el examen, sin garantizar una formación adecuada y, en algunos casos, han sido acusadas de vincularse con mafias y tramitadores que operan alrededor de los centros de evaluación, donde se ofrecen licencias a cambio de sobornos.

Federico Battifora, consultor y especialista en seguridad vial y tránsito, explicó que las escuelas de manejo suelen enfocar sus servicios en memorizar el reglamento de tránsito.

“Para conducir no solamente necesitas conocer el reglamento de tránsito. Hay un montón de conceptos que se tienen que enseñar a un conductor para que realmente deba conducir, y mas en un país tan complejo como el nuestro”, indicó.

Quispe Candia coincidió en que estos establecimientos no enseñan las normas “concienzudamente”. “Conducir un vehículo es un riesgo que puede causar lesiones y muerte. Para que el conductor tome conciencia de ello, no es suficiente tomar el examen del reglamento. Nosotros consideramos necesario incorporar el control de emociones e impulsos”, señaló.

EL MTC responde

Consultado por estos hallazgos, el MTC respondió que la Sutran es al entidad encargada de sancionar a postulantes y centros de evaluación por infracciones e irregularidades en el proceso de obtención de licencias de conducir. Estas puedan ir desde el incumplimiento de protocolos hasta la detección de fraude o prácticas indebidas, con medidas que van desde la inhabilitación hasta la cancelación de licencias.

Sin embargo, reconoció que aun no se ha logrado erradicar la corrupción. El MTC también adelantó que se prepara una modificación al Reglamento Nacional de Licencias para incluir el balotario en lenguas originarias, sin precisar plazos.

“Si bien existen medidas regulatorias, tecnológicas y administrativas, todavía existen personas que buscan burlas los protocolos mediante actos de corrupción. Frente a ello, nuestro compromiso es claro: continuar cerrando espacios a la corrupción mediante mayor fiscalización, sanciones ejemplares y la implementación progresiva de mejora tecnológicas”, señalaron desde la entidad.

El especial disponible desde hoy en la web de El Comercio, incluye dos herramientas: una trivia de conducción , que permite a los usuarios medir su conocimiento del balotario oficial del examen de reglas de tránsito, y un modelo predictivo, que estima la probabilidad de aprobar el examen según la edad, la región y el puntaje previo del postulante, de acuerdo a estadísticas previas.

También se ha implementado un mapa de orígenes, donde visualiza de dónde provienen los postulantes que rinden la prueba de manejo en otras regiones.

Esta es la primera vez que El Comercio incorpora predicción algorítmica en un trabajo periodístico, ofreciendo a los lectores una experiencia personalizada y basada en datos reales. El proyecto combinó técnica de periodismo de datos, inteligencia artificial y narrativas interactivas.