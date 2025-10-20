En el distrito de Pueblo Libre, un hueco debajo del puente de la avenida Brasil, producto de las obras de asfaltado en toda la vía, causa malestar en los vecinos y congestión vehicular pues los conductores tienen que realizar maniobras para evitar que sus autos sufran daños.

Buenos Días Perú llego al hueco que está frente al hospital de la Policía Nacional del Perú (PNP). Se dio a conocer que hace una semana la pista fue removida, pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto.

Autos particulares, camionetas y motos deben maniobrar, sin embargo, las unidades más bajas terminan golpeando el asfalto, mientras otros intentan avanzar por los costados. Incluso, un chofer contó al matinal que daño la suspensión.

Las personas que viven en las calles aledañas, además, de contar al noticiero que los trabajadores que iniciaron las obras no volvieron a venir, tampoco han instalado señales como cintas o conos.

Un vecino sostuvo que solo ha llegado un serenazgo de Magdalena del Mar, pero de Pueblo Libre y Jesús María, distritos con los que se limita, no hay respuesta.