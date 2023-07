La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el nuevo reglamento para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi, incorporando así nuevas disposiciones y una flamante tabla de sanciones con multas que superan los 19 mil soles. De esta forma, la ATU busca incentivar la formalización de este sector.

En conversación con El Comercio, Carlos Salazar, vocero de la ATU, explicó que estas medidas están enfocadas en “la protección del usuario”, razón por la cual se han duplicado las multas para las infracciones que afecten directamente a estos. Los conductores tendrán hasta doce meses para realizar los trámites de formalización y obtener la Autorización de Servicio. Para esto, el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), ha reducido de 26 a cinco los procedimientos.

Multas más severas

Salazar precisó que antes eran los propietarios del vehículo quienes eran sancionados en casos de infracción. Con el nuevo reglamento, la penalidad será tanto para el dueño del automóvil como para el conductor. En caso el conductor sea también propietario, se le impondrá la multa más alta.

Por ejemplo, el reglamento dispone que, si un taxista que no cuente con autorización genere un accidente, se multará con 19.800 soles al propietario del vehículo y 9.900 soles al conductor. Adicionalmente, se le cancelará la licencia de conducir al chofer y se le inhabilitará de manera definitiva para tramitar una nueva licencia. Por último, el vehículo será internado preventivamente.

La ATU explicó que se precisará que un accidente es “todo aquel evento súbito, imprevisto y violento en el que participa un vehículo automotor en marcha o reposo (detenido o estacionado) en la vía de uso público, y que cause daños a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de la unidad vehicular”.

Protección a usuarios y fiscalizadores

Una infracción que ha sido agregada como ‘muy grave’ es la agresión física o verbal por parte del conductor hacia sus pasajeros. En este caso, la multa es de 4.950 soles, seguida de la cancelación de la licencia de conducir y su inhabilitación definitiva. A esto se le suma el internamiento preventivo del vehículo y la suspensión de la habilitación vehicular.

Por otro lado, se estableció el incremento de la multa por agresiones contra los fiscalizadores de transporte, así como la cancelación de la licencia de conducir y el impedimento de sacar una nueva para aquellos conductores que causen lesiones al personal de la ATU. Para quienes realicen el denominado “colectivo”, la sanción será de dos UIT, equivalentes a S/9.900.

En total, la nueva tabla de infracción para el servicio de taxi comprende 16 faltas ‘muy grave’, nueve ‘graves’ y nueve ‘leves’, estas últimas con multas mínimas de 247.5 soles.

Anuncian nuevo reglamento para taxis

Medidas abarcan a aplicativos

Salazar señaló que solo existen dos tipos de modalidad de taxi: el independiente (personas naturales) y el ejecutivo (personas jurídicas). Aclaró que el taxi por aplicativo no es una modalidad como tal, por lo que sus conductores deben igual realizar el proceso de formalización por una de las dos modalidades.

Según expresó el vocero, existe un pronunciamiento del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que dicta que las plataformas que brindan este servicio -como Uber, Cabify e InDrive- no deben tener autorización por parte de la ATU. Sin embargo, este no incluye a los conductores. “no se trata de limitar las plataformas, lo único que queremos es que los prestadores de servicio sean formales”, señaló Salazar.

Salazar también informó que los conductores que realizan taxi por aplicativo también deberán pintar su vehículo de color amarillo, según lo dispuesto por la ATU. “Nosotros entendemos que un cambio como este requiere gastos, por lo que no va a ser inmediato. Va a tener un plazo de adecuación de un año y podría ser extendido de considerarse oportuno”, agregó Salazar.

Requisitos para acreditarse

Para descargar la solicitud puede ingresar a este enlace. El modelo de la declaración jurada se encuentra en este otro enlace. El texto resalta que los solicitantes no pueden encontrarse incursos en ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 4-A de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

La información puede ser entregada en las sedes de Miraflores y Callao de la ATU de lunes a viernes desde 08:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. También se podrá iniciar el trámite en la siguiente plataforma web. El pago por derecho a trámite para la autorización y habilitación de un vehículo de taxi independiente es de 3,80 soles y 6,40 soles para ejecutivo. El plazo de atención es de 30 días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo.