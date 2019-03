Indecopi fiscalizó servicio en terminales de Yerbateros, Atocongo y Plaza Norte

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fiscalizó esta semana el servicio de transporte terrestre en los terminales Yerbateros, Atocongo y Plaza Norte. Allí se verificó si las empresas respetaban los derechos de los usuarios.

Esta supervisión se llevó a cabo el lunes 18 y martes 19 de marzo en el marco de la campaña ‘Transpórtate Seguro 2019’. El personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi estuvo a cargo de la diligencia.

►Indecopi investiga 26 casos de colusión entre empresas

►Cannabis medicinal en el Perú: Indecopi ya recibió seis solicitudes de patentes

El personal de fiscalización verificó si los boletos de viaje contenían la información del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) contratado. Además, si las empresas contaban con los mecanismos que acrediten un servicio adecuado: si las empresas incluían la recepción de equipaje y cumplimiento del horario de salida de buses, el Libro de Reclamaciones (aviso del mismo) y mecanismos para interponer reclamos a distancia.

-Plaza Norte-

Se verificaron 20 empresas. Once unidades no cumplían con informar en los boletos de viaje sobre el SOAT, cuatro no exhibían el aviso de Libro de Reclamaciones y dos no contaban con Libro de Reclamaciones.

Personal del Indecopi exhortó a los proveedores a implementar las observaciones, así como a cumplir con el horario y número telefónico dentro del ómnibus.

-Yerbateros-

Se supervisaron seis empresas de las cuales cuatro no cumplían con informar en el boleto de viaje sobre el SOAT.

La Municipalidad de San Luis clausuró seis counters de atención a los pasajeros por carecer de medidas de seguridad.

-Atocongo-

Se supervisaron once empresas de transporte, detectándose que seis no consignaban información en los boletos de viaje sobre el SOAT, cuatro no exhibían el aviso del Libro de Reclamaciones y una empresa no implementó un mecanismo que acredite la entrega de equipaje a los viajeros.

En este trabajo de fiscalización también participaron la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional del Fiscalización Laboral (Sunafil), la Fiscalía de Prevención del Delito y las municipalidades de Independencia, San Juan de Miraflores y San Luis.



Lea también...