El infractor siempre gana: así funcionan los descuentos y beneficios por papeletas | #NoTePases

Lima es la única capital de América Latina que otorga un descuento de hasta 83% en la deuda de un infractor que comete una falta grave al reglamento de tránsito.



Si un chofer, por ejemplo, fuera multado por desobedecer el ‘pico y placa’, terminaría pagando menos de lo que cuesta un taxi al aeropuerto desde Miraflores: apenas S/57,12, siempre que pague dentro de los primeros cinco días desde la notificación (la sanción inicial es de S/336).



Pero el descuento en las papeletas no es el único beneficio que otorga el sistema vial en favor de los malos conductores. Amnistías, fraccionamientos de deudas por papeletas, iniciativas legales para impugnar las multas ‘congelando’ la deuda y otros beneficios hacen que las sanciones a los choferes sean recursos para recaudar fondos.

La vida de una infracción al reglamento de tránsito termina, casi siempre, en un chofer sin castigos ejemplares, según advierten especialistas en materia vial.



► Descuento sobre el monto de las papeletas

Si bien no aplica para las multas M01 (conducir ebrio) y la M03 (conducir sin licencia), hay altos descuentos para diversas infracciones muy graves como circular sin SOAT, manejar sin cinturón de seguridad, abastecer de combustible un vehículo de transporte con pasajeros dentro, conducir sin placas de rodaje, con brevete vencido o por una vía en la cual no está permitida la circulación.



En otras ciudades del continente también existen descuentos por el pronto pago de papeletas, pero estos solo se aplican para las faltas leves y nunca llegan a ser mayores al 50% del monto.

Los descuentos en el Perú, tipificados en el Reglamento Nacional de Tránsito, han sido criticados por varios especialistas en materia vial, quienes sostienen que las multas se han convertido en recursos para recaudar fondos municipales y no para sancionar.



Carlos Peña, subgerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Miraflores –entidad que ha incautado 63 coasters piratas con deudas de S/64 millones en papeletas en el 2019–, critica que sean las mismas municipalidades que imponen sanciones las que buscan recaudar con el cobro de estas.



“[El tema de los descuentos] es contradictorio, porque ya tenemos un problema de hacer responsables a las personas, y si a esa responsabilidad le agregamos un beneficio por el pronto pago, estamos incentivando a seguir haciéndolo”, sostiene.

Para Lino de la Barrera, especialista en materia vial y exdirector de transporte del MTC, el gobierno debe modificar el reglamento de tránsito para quitar el descuento a algunas infracciones.



► Recursos de apelación que congelan las papeletas

Además de la posibilidad de acceder a un descuento, los infractores tienen hasta cuatro recursos para reclamar una papeleta, congelando la multa y dilatando el proceso sancionador hasta que la infracción prescriba.



El Comercio ha constatado que en Lima opera una red de abogados que prometen ‘congelar’ las papeletas a través de su impugnación. La ley peruana permite presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos hasta que la multa caduque por la carga procesal del Poder Judicial.



Mientras se impugna la papeleta, la sanción queda pendiente y el SAT no puede utilizar medios coactivos para cobrar. Por ejemplo, no podrá embargar cuentas bancarias o pedir la captura del auto. Si el reclamo es infundado, el SAT sí es coactivo, afirma Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, aunque agrega que solo ocurre con el 20% de las papeletas.



“Según la norma, si el SAT no le da la razón al reclamo de un infractor, procedería la cobranza coactiva (captura del vehículo). Sin embargo, la ley de ejecución coactiva ha sido modificada por el Congreso de la República y ahora la sola interposición de una demanda judicial paraliza por completo el proceso”, dice De la Barrera.



► Amnistías municipales

Cada cierto tiempo, las municipalidades distritales y provinciales anuncian amnistías (absolución total o parcial de la deuda) en papeletas de tránsito y transporte, sin considerar la gravedad de las multas que adeudan los infractores.



Por ejemplo, en noviembre del 2018, la Municipalidad del Callao anunció un descuento de 90% del monto de la deuda para aquellas infracciones impuestas hasta el último 31 de agosto. Este beneficio incluía multas graves como la M20 (exceso de velocidad).



Carlos Peña, el funcionario detrás de la incautación de 63 coasters piratas de los últimos años, rechaza a existencia de este ‘borrón y cuenta nueva’. “El mensaje de la amnistía es: no importa tu responsabilidad, págame una pequeña cantidad. El objetivo de las multas no es recaudar sino cambiar tu conducta”, sostiene.



► Fraccionamiento

Si un vehículo con orden de captura llega a ser internado en un depósito municipal del SAT, esta entidad, que se encarga de recaudar los importes de las multas, brinda facilidades de poder fraccionar el pago. Bajo el objetivo de querer recaudar, el SAT lo libera.



“El SAT sabe que nunca van a poder pagar cinco millones de soles en multas”, afirma Peña. Esto explicaría por qué la Municipalidad de Miraflores, recientemente, ha vuelto a intervenir coasters piratas con millonarias deudas que, semanas atrás, ya habían sido internadas en el depósito, pero liberadas por esta entidad recaudadora.



“El SAT no tiene un sistema efectivo para el cobro de papeletas, su nivel de recaudación es bajísimo, y tiene que recurrir a amnistías y descuentos”, dice el coronel PNP Franklin Barreto, exjefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito.

Esta semana, El Comercio intentó comunicarse con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y con algún representante del SAT, pero no fue posible.



La ministra de Transportes, María Jara, le dijo a la campaña #NoTePases a fines de junio que su gestión desarrolla un sistema que permita notificar automáticamente y acelerar el proceso de sanción. “El MTC ya está trabajando en ese sistema informativo. Hay la tendencia a pensar que una sola medida va a solucionar todo el problema [del transporte]. Esta es una enfermedad, un problema que se ha gestado por 20 años de desatención”, aseguró.