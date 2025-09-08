El plan integral contempla la modernización de 21 km de vías en once distritos de Lima en 100 días. (Foto: MML)
El plan integral contempla la modernización de 21 km de vías en once distritos de Lima en 100 días. (Foto: MML)
Redacción EC
Redacción EC

La (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), inició este lunes 8 de septiembre las de mejoramiento vial en dos de las avenidas más transitadas de la capital: la avenida Brasil y la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres.

LEE: Loreto: izan bandera colombiana en comunidad peruana de la triple frontera

Según informó el municipio, las intervenciones se desarrollarán primero en las vías auxiliares y luego en las calzadas principales, con cierres parciales para no interrumpir totalmente el tránsito. Los trabajos se realizarán de lunes a domingo, en horarios diurnos y nocturnos, con el fin de acelerar el proceso y reducir el impacto en el transporte público y privado.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

En la avenida Brasil, la obra abarcará un tramo de 5 kilómetros, desde la Plaza Bolognesi hasta la avenida El Ejército, atravesando distritos como Cercado de Lima, Breña y Jesús María.

En la avenida Brasil se intervendrán 5 km entre la Plaza Bolognesi y la avenida El Ejército. (Foto: MML)
En la avenida Brasil se intervendrán 5 km entre la Plaza Bolognesi y la avenida El Ejército. (Foto: MML)

Mientras tanto, en la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres, se intervendrán 4 kilómetros entre Canta Callao y la avenida Túpac Amaru.

En Los Alisos, en San Martín de Porres, se rehabilitarán 4 km desde Canta Callao hasta Túpac Amaru. (Foto: MML)
En Los Alisos, en San Martín de Porres, se rehabilitarán 4 km desde Canta Callao hasta Túpac Amaru. (Foto: MML)

El plan integral de mejoramiento de vías metropolitanas contempla una inversión de 37.7 millones de soles y un plazo de 100 días calendario. En total, se rehabilitarán más de 21 kilómetros de pistas en once distritos de Lima Metropolitana: Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Las labores incluyen pavimentación, reparación de la superficie de rodadura, instalación de señalización vertical y mejoras en la seguridad vial. Estas acciones beneficiarán directamente a miles de peatones, ciclistas y conductores que diariamente transitan por estas vías de alto flujo.

MÁS: Extorsionadores asesinan a chofer de bus Nueva América en San Juan de Miraflores

Con este proyecto, la busca modernizar la red vial metropolitana y ofrecer una circulación más segura y fluida, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la movilidad de los ciudadanos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC