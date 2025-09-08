La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), inició este lunes 8 de septiembre las obras de mejoramiento vial en dos de las avenidas más transitadas de la capital: la avenida Brasil y la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres.
Según informó el municipio, las intervenciones se desarrollarán primero en las vías auxiliares y luego en las calzadas principales, con cierres parciales para no interrumpir totalmente el tránsito. Los trabajos se realizarán de lunes a domingo, en horarios diurnos y nocturnos, con el fin de acelerar el proceso y reducir el impacto en el transporte público y privado.
En la avenida Brasil, la obra abarcará un tramo de 5 kilómetros, desde la Plaza Bolognesi hasta la avenida El Ejército, atravesando distritos como Cercado de Lima, Breña y Jesús María.
Mientras tanto, en la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres, se intervendrán 4 kilómetros entre Canta Callao y la avenida Túpac Amaru.
El plan integral de mejoramiento de vías metropolitanas contempla una inversión de 37.7 millones de soles y un plazo de 100 días calendario. En total, se rehabilitarán más de 21 kilómetros de pistas en once distritos de Lima Metropolitana: Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.
Las labores incluyen pavimentación, reparación de la superficie de rodadura, instalación de señalización vertical y mejoras en la seguridad vial. Estas acciones beneficiarán directamente a miles de peatones, ciclistas y conductores que diariamente transitan por estas vías de alto flujo.
Con este proyecto, la Municipalidad de Lima busca modernizar la red vial metropolitana y ofrecer una circulación más segura y fluida, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la movilidad de los ciudadanos.
