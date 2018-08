Taxis por aplicativo: las iniciativas del MTC y el Congreso para regular este servicio

Luego de las denuncias por casos de violación, secuestro y robo que cometen conductores de taxis por aplicación, el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, declaró a TV Perú que su sector prepara un proyecto de ley para regular este tipo de servicio.



“A través de la normativa [buscamos] ser más estrictos en el control; o sea, que el control no le corresponda solamente al organizador de estas empresas de taxis, sino también al Estado”, precisó el funcionario, quien afirmó que esta iniciativa sería presentada en octubre.

El Comercio intentó comunicarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener mayores alcances de la normativa; sin embargo, al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

El último domingo, este Diario, como parte de la campaña No Te Pases, publicó un informe que evidenció lo sencillo que resulta para una persona, que no tiene que ser un taxista necesariamente, inscribirse en las empresas de taxis por aplicación Uber y Beat. La primera no exige conocer al postulante ni su auto, y la otra no toma examen psicológico ni verifica el estado del vehículo.

Ante esta problemática, el presidente del Instituto de Tránsito y Transporte de Lima (ITL), Miguel Sidia, indicó ayer a El Comercio que el servicio de taxi tiene que ser profesionalizado; es decir, que solo lo realicen personas capacitadas y con un vehículo que cuente con una revisión técnica frecuente. “Todos los autos [que presten el servicio] tendrían que pasar por los registros de las municipalidades. Los de ahora son personas que buscan cachuelearse”, dijo Sidia.

Para lograr esto, el especialista precisó que las municipalidades provinciales deberían tener un filtro mucho más exigente para los taxistas.

El jefe de la Policía de Tránsito de Lima, coronel PNP Guillermo Llerena, aseguró que una regulación de los sistemas de taxis ayudará a que estas empresas no deslinden responsabilidades en el accionar delictivo que puedan tener algunos de sus choferes. “Ahora no tienen filtros para saber quién se inscribe o no. Los choferes y el vehículo que registren deben pasar por una evaluación presencial”, dijo.

—Otro proyecto—

En tanto, el parlamentario Miguel Ángel Elías (Fuerza Popular) manifestó a El Comercio que hace dos años presentó un proyecto de ley (1505-2016-CR) para regular el sistema de taxis por aplicación.

“En Sudamérica hay varios países que aplican un reglamento a estos sistemas. Se debe crear un registro de las empresas que empleen esta plataforma y solo las que estén empadronadas puedan operar”, aseguró Elías.

El proyecto exige que estas empresas tengan una sede física y un representante legal en el país, y evaluar personalmente a los conductores afiliados.

En junio de este año, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el dictamen del proyecto. No obstante, aún falta el pronunciamiento de la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por Elías.

Lee también: