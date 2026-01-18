Invasores de auxiliar de la Panamericana Sur: El Comercio recibe 425 denuncias en tres semanas

3:54 de la tarde del 1 de enero. Con una lata de cerveza en la mano, y sin importarle la seguridad de sus pasajeros ni la de los ciudadanos que iban por la carretera, el conductor del auto de placa T5K-512, ingresó indebidamente al carril auxiliar de la Panamericana Sur en el km 30. Este es uno de los invasores que denunciaremos ante la Sutran gracias a tus reportes al WhatsApp de #NoTePases.

Este verano regresa nuestra campaña #NoTePases : En menos de una hora de cobertura, registramos a más de 30 infractores invadiendo el carril de emergencia de la Panamericana Sur. Estas personas hacen todo lo posible para eliminar las denuncias en su contra. ¡Por eso vamos a ayudarte a hacer tus denuncias más sólidas! Mira el paso a paso y súmate a la campaña para convertir tu denuncia en una papeleta ciudadana.

Con el auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, el 28 de diciembre iniciamos la tercera campaña contra esta falta y empezamos a recibir en nuestro WhatsApp 937-714-189 videos de vehículos invadiendo los carriles mencionados. En casi tres semanas, nuestros lectores nos han enviado 425 videos. Cada uno indicó también la fecha, hora y ubicación —con el km de la carretera y el distrito— del mal uso de la berma.​

Asimismo, el 30 y 31 de diciembre, fechas de alta circulación de vehículos hacia los balnearios del sur de Lima para celebrar el Año Nuevo, un equipo de la campaña #NotePases llegó hasta el km 51 de la Panamericana Sur y captó a 100 conductores invadiendo la berma de forma indebida.

El vehículo de placa ANP-288 Tiene 7 papeletas pendientes de pago. 3 por son faltas graves y 1 muy grave. Debe 5.721 soles. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

La semana pasada iniciamos a denunciar a los infractores detectados. En abril del 2025, este Diario presentó 1.000 papeletas ciudadanas a la Sutran gracias al registro audiovisual que recibimos de los lectores. Nuestra meta este verano es y ustedes son nuestros aliados para lograrla.

¿Cuáles son los puntos de mayor invasión de la auxiliar?

El primer y segundo punto de la carretera con más reportes de invasiones son los kilómetros 24 y 26. Ambos se encuentran cerca a la entrada a Lurín a través de la antigua Panamericana Sur. Uno de los sitios cercanos a este acceso es el Parque del Recuerdo de Lurín, espacio altamente concurrido durante los fines de semana para visitar a los seres queridos que partieron.

La Antigua Panamericana Sur también permite llegar al Museo Nacional del Perú (MUNA) y el Santuario Arqueológico de Pachacamac.

La tercera zona con más ingresos indebidos a la berma es el kilómetro 40 en Punta Hermosa. Es el ingreso a los balnearios del distrito, como Señoritas, Caballeros y Playa Norte.

El cuarto punto es el puente peatonal América, en el kilómetro 14 en San Juan de Miraflores, cerca del parque zonal Huayna Cápac y el límite con Villa El Salvador.

¿Cómo sumarte a la campaña?

Para presentar más denuncias a la Sutran, necesitamos tus videos de vehículos que invadan las bermas de la Panamericana Sur. Puedes acceder a nuestro número 937-714-189 a través de este enlace: https://wa.me/51937714189.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la berma de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos activando la opción de envío en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

¿Cómo denunciar a través de la plataforma de la Sutran?

Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran, destacó que las denuncias enviadas al WhatsApp de #NoTePases permiten detectar faltas de tránsito.

“La importancia de esta canalización de información es poder tener denuncias de todo los usuarios de la vía al detectar presuntas infracciones al tránsito. El uso correcto de la berma es para casos de emergencia que puedan ocurrir. Es importante tenerla libre para estos casos en toda la red vial nacional.”, declaró a El Comercio.

El 2025, entregamos presencialmente las papeletas impresas en las oficinas de Sutran. Este año, realizamos el envío de información mediante la plataforma web ‘Denuncia Servicios Fiscalizados-Sutran’ .

“Tiene como finalidad canalizar las denuncias formuladas por la ciudadanía respecto de presuntas infracciones en materia de transporte y tránsito terrestre, sin necesidad que los denunciantes acudan de manera presencial a las oficinas de la entidad. Se evitan que hagan largas colas. Asimismo, permite contar con un registro único y ordenado de las denuncias recibidas, facilitando su seguimiento, contribuyendo a una atención más efectiva, oportuna y transparente por parte de la Sutran“, mencionó Torres.

“A través de esta plataforma pueden denunciar desde cualquier lugar, a través de un celular o una computadora”, agregó.

La web recibe denuncias de los ciudadanos las 24 horas. El denunciante debe seguir estos pasos :

Colocar sus datos personales, que la Sutran mantendrá en reserva, o presentarlos de forma anónima Colocar un correo electrónico, donde será informado sobre el proceso. Luego, debe describir detalladamente la falta observada, mencionando placa de rodaje del vehículo, la fecha y hora en la que cometió la infracción, el km de la Panamericana sur en el que ingresó de forma indebida a la berma y el sentido de la carretera en el que viajaba. Finalmente, adjuntar un video que contenga la fecha y hora como evidencia de la acción indebida.

Datos y descripción de la invasión de la berma.

Los videos y los datos requeridos representan un información sólida que permite certificar la falta. Una vez que Sutran recibe la información, iniciará un proceso para determinar si la acción configura una infracción administrativa.

“De corresponder, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionador, el cual podrá culminar con la determinación de las responsabilidades administrativas correspondientes. El tiempo dependerá de los medios probatorios o algunas apelaciones, y de cómo se presenta la información para analizarla e iniciar todos los procesos”, expresó Torres.