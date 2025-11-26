Esta principal vía conecta al primer puerto con el sur de la capital. Foto: Andina
Esta principal vía conecta al primer puerto con el sur de la capital. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

Debido a las actividades deportivas de los , la vía de la Costa Verde cerrará a partir de hoy a las 11:30 p. m. hasta las 4:00 p. m. del jueves 27 de noviembre para que se desarrollen con normalidad los eventos de ciclismo, marcha atlética y triatlón.

Las dos primeras usarán la pista (asfalto), mientras que la tercera será en pista y en el mar.

Vista de la Costa Verde rumbo a Miraflores. Foto: Andina

Municipalidad de Magdalena sobre cierre

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Magdalena del Mar informó a sus vecinos que, debido a la competencia de ciclismo contra el reloj, la Costa Verde permanecerá cerrada este jueves 27 de noviembre desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.

