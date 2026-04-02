Hoy, Jueves Santo, inicio del feriado largo por Semana Santa, se registra un tráfico intenso a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana Sur, con largas colas de vehículos que se extienden a lo largo de la vía. Usuarios reportan demoras prolongadas y tránsito lento, especialmente en los accesos y peajes más concurridos.

La congestión vehicular podría continuar durante las próximas horas, por lo que se exhorta a los conductores tomar medidas de seguridad.

Precios elevados en Atocongo

En el paradero de Atocongo, desde las cinco de la mañana, se constató que las personas pugnan por ir a ciudades del sur chico como Pisco, Chincha y hasta Ica, en esta Semana Santa.

El precio de los pasajes se ha duplicado e, incluso, está llegando a costar 40 soles hasta Chincha y otros destinos similares.

Análisis del intenso tráfico en la Panamericana Sur durante un fin de semana. El reportero comenta sobre la congestión vehicular, el uso indebido de carriles de emergencia por parte de conductores irresponsables, y cómo esto impide que ambulancias y vehículos de emergencia puedan atender situaciones de crisis. Se aborda también la recuperación económica reflejada en el aumento de viajes y el incremento de precios en servicios.

Al lugar han llegado efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), para resguardar la zona y evitar algún tipo de incidente.

MML y su plan vehicular por Semana Santa

Por Semana Santa, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha desde el miércoles 1 de abril, un plan especial de ampliación temporal de carriles en la Panamericana Sur, en sentido de salida hacia las playas.

La intervención se aplicará en dos tramos clave de la vía, en dirección norte-sur:

Desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial Huaylas: se habilitará un carril adicional.

Desde el intercambio vial Huaylas hasta el puente Arica: se sumarán dos carriles adicionales.

La medida inició desde ayer a las 4:00 p. m. y se extenderá al jueves 2 de abril hasta las 3:00 p. m.

Para el retorno a Lima, el domingo 5 de abril, se implementará un esquema similar pero en sentido sur-norte. Desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.