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A la altura del kilómetros 41 es donde el tráfico se intensifica. Foto: América Noticias
A la altura del kilómetros 41 es donde el tráfico se intensifica. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Hoy, Jueves Santo, inicio del feriado largo por Semana Santa, se registra un tráfico intenso a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana Sur, con largas colas de vehículos que se extienden a lo largo de la vía. Usuarios reportan demoras prolongadas y tránsito lento, especialmente en los accesos y peajes más concurridos.

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