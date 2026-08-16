La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el tren Lima-Chosica sí operará en la capital. (Foto: Municipalidad de Lima)
La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el tren Lima-Chosica sí operará en la capital. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció la viabilidad del tren Lima – Chosica, proyecto promovido durante la gestión del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, y dijo que de todas maneras “se va a hacer”.

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