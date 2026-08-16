La presidenta Keiko Fujimori anunció la viabilidad del tren Lima – Chosica, proyecto promovido durante la gestión del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, y dijo que de todas maneras “se va a hacer”.

Señaló que el tema de los trenes, que fueron traídos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), durante la gestión de López Aliaga, actualmente se encuentra en ProInversión.

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“Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión”, expresó Fujimori Higuchi durante una transmisión en sus redes sociales (TikTok y Facebook).

Días atrás el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, informó que respecto a ese tema, no se trató exactamente de una donación, sino una compra de la comuna capitalina a la empresa Caltrain.

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“Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, dijo el titular del MTC en RPP Noticias.

Cabe mencionar que el pasado 11 de diciembre, la Municipalidad de Lima inició las pruebas técnicas y la marcha en vacío (sin pasajeros) del material rodante del proyecto del tren Lima–Chosica.

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Estos recorridos de prueba abarcaron el tramo desde la estación Monserrate y el Parque de la Muralla hasta Chosica para verificar la compatibilidad de la vía, el sistema mecánico y los tiempos de recorrido.

Además, se presentó el Plan de Mantenimiento Preventivo que se ejecutará progresivamente en un total de 90 coches y 19 locomotoras que conforman el material rodante.