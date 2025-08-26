Una empresa de transporte público anunció la reducción del pasaje a S/ 1 en San Juan de Lurigancho, que beneficiará a miles de usuarios de la zona. ¿La razón? El mejoramiento de las pistas en ese distrito.

Se trata de La 50, que informó en un comunicado que la reducción del pasaje será por un mes, del 1 al 30 de setiembre, en la ruta que recorre la avenida Central, la avenida Santa Rosa y Puente Nuevo.

Vale precisar que los buses de ‘La 50′ parten desde el paradero inicial La Capilla, en la av. Fernando Wiesse, y transitan por las avenidas Central, Santa Rosa, 13 de enero, Lurigancho, Pirámide del Sol y Puente Nuevo.

De allí pasa por El Agustino hasta llegar a la avenida Grau. De allí cruza la avenida Garcilaso de la Vega hasta llegar a la avenida Uruguay, donde retoma su ruta original por la avenida Venezuela, hasta el Callao.

Hasta el 2022 transitaba por la avenida Abancay, pero decidió prescindir de esa ruta y dar el paso a nuevos sistemas de transporte como el Tren Eléctrico, Metropolitano y corredores complementarios.

La 50 hasta el 2022 transitaba por la avenida Abancay, pero decidió prescindir de esa ruta. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / Archivo El Comercio)

En mayo del 2018, el Juzgado Mixto de Matucana, a cargo de la jueza María Angélica Sánchez Rodríguez, otorgó una medida cautelar a favor de la empresa de transporte.

De este modo, se le permitió a sus buses circular por los corredores complementarios, específicamente por el de San Juan Lurigancho-Abancay. Sin embargo, un mes después, la misma jueza rectificó y declaró la nulidad de la resolución emitida.

¿Cómo nació La 50?

Su verdadero nombre es Empresa de Transportes Patrón San Sebastián (línea 50), en honor al santo homónimo del distrito cuzqueño de San Sebastián y fue fundada en 1989 por Julio Raurau Oblitas.

Tras permanecer varios años en el rubro de transporte desempeñándose como cobrador, Raurau pasó a ser chofer auxiliar y luego accionista de una empresa de transporte público.

Es ahí que logró juntar un dinero y emprender su propia empresa. Así nace ‘La 50′, quien viene operando ya 33 años ininterrumpidamente y que ha visto variar su ruta en los últimos años.