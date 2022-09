Los buses se incendiaron rápidamente y ocasionaron explosiones que asustaron a los vecinos y trabajadores de las zonas aledañas. Fueron necesarias cerca de una decena de unidades de rescate de los bomberos para atender la emergencia que destruyó las unidades de transporte interprovincial y generó una pérdida de más de dos millones de soles, a pocos días de que la empresa reanude sus servicios.

El sujeto fue grabado mientras trepaba y lanzaba la bomba contra la terminal Marco Polo, en San Martín de Porres. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Cada uno de los buses interprovinciales está valorizado en más de S/180 mil. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

En el momento del ataque no había personal de seguridad en las instalaciones. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Sin embargo, ese no fue el primer ataque contra la empresa. Menos de 24 horas antes, el terminal ya había sido blanco de un ataque de este tipo. Sujetos aún no identificados lanzaron hasta tres botellas con gasolina al interior del local a través de una ventana que rompieron, pero esa vez los artefactos no se encendieron.

Tras ese primer intento de agresión, los representantes de la empresa Flores Hermanos interpusieron una denuncia en la comisaría del distrito.

¿Quiénes estarían detrás del ataque?

Martín Ojeda, gerente general del gremio de transporte interprovincial de pasajeros, asegura que las amenazas contra las empresas formales son una constante, pero que los hechos terroristas, como califica al ataque contra la terminal Flores Hermanos, se dieron después que obtuvieran el permiso para reanudar operaciones, a través del Decreto Supremo 010-2022-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

“Acá hay intereses de terceros. Hay transportistas ilegales que no quieren que se reabra la terminal. Ellos quieren seguir operando en estacionamientos informales que operan frente a las autoridades municipales sin que nadie haga nada”, precisó Ojeda.

El representante aseguró que, antes del ataque, las empresa de transportes Flores no recibió amenazas de ningún tipo y que tampoco son obligados a pagar algún tipo de cupos. No obstante, manifestó que otros dueños de compañías sí han recibido amedrentamientos de mafias que operan alrededor de la exterminal de Fiori.

Ojeda denunció que, en las vías aledañas entre la avenida Tomás Valle y la Panamericana Norte continúan operando buses interprovinciales, que recogen y dejan pasajeros en plena vía pública o en cocheras que han sido ‘acondicionadas’ como terminales.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran), depende de las autoridades locales detectar los puntos donde se realiza un servicio de transporte informal, ya sea en predios o en la vía pública, de tal forma que la institución pueda intervenir a las empresas.

Las llamas se extendieron rápidamente entre los buses. Más de una docena de vehículos de bomberos llegó para atender la emergencia. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Según Martín Ojeda, representante del gremio de transporte interprovincial de pasajeros, los dueños de empresas formales son amenazados por mafias. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Los transportistas señalaron que alrededor del terminal Marco Polo operan cocheras de vehículos informales debido a la poca fiscalización de la municipalidad de SMP. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

El Comercio intentó comunicarse sin éxito con la Municipalidad de San Martín de Porres sobre la fiscalización que realiza en la zona donde operaba el terminal de Fiori.