La madrugada del 1 de octubre de 2019 empezó una pesadilla para 23 familias que perdieron a sus seres amados en un trágico accidente vehicular que tuvo lugar en la ruta Cusco-Madre de Dios. A siete años de este trágico momento, los deudos de los fallecidos siguen buscando justicia para sus familiares, y la sensación de impunidad sigue hiriendo como el primer día, pues pese al tiempo transcurrido, el caso aún no pasa a juicio oral

Entre los fallecidos se encuentra el piloto que conducía el bus de Expreso Internacional Palomino (hoy Turismo Palomino), Walter Guzmán, quien no pudo controlar el vehículo (con placa de rodaje C8D-957) en una curva en la carretera Cusco-Madre de Dios, cerca del kilómetro 144 de la Interoceánica, en el sector Tananko-Chile Chile, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco, produciendo que él y más de 50 pasajeros cayeran en un abismo de más de 100 metros. Todo ocurrió entre las 2:00 y 3:00 a.m.

Un caso estancado

María Almendra Pacheco Gonzales, hija de José Roberto Pacheco Rozas, quien perdiera la vida aquella fatídica madrugada cuando tenía 59 años de edad, se ha convertido en el rostro más visible de las familias enlutadas que exigen que la empresa de transporte, hoy Turismo Palomino, se haga cargo de “un accidente que se pudo evitar”. En la actualidad el caso se encuentra en control de acusación sin llegar a la etapa de juicio oral.

Ante esto, Pacheco Gonzáles asegura que: “Actualmente, el proceso está detenido. La defensa de la empresa ha puesto más de 10 recusaciones; la deniegan, la rechazan, ninguna ha sido aceptada a la fecha, pero eso nos hace perder tiempo. Lo ha hecho por varios meses y los jueces no hacen nada”,

José Roberto Pacheco Rozas, padre de María Pachecho, fue una de las víctimas del accidente ocurrido el 1 de octubre de 2019. (Foto María Pacheco)

Asimismo, asegura que la estrategia de la Defensa, a través del estudio Vilcatoma (de la ex congresista Yeni Vilcatoma) es que el “caso prescriba, no quiere que llegue a juicio oral, alega que el grupo (Palomino) es inocente (...) No pido que nos den prioridad, solo queremos justicia. Mi padre tomó ese servicio, pues él solía manejar por la zona, pero su auto se quedó en el taller; entonces, tomó el boleto y se fue en un viaje sin retorno. Iniciaba un proyecto nuevo, era alguien muy activo, Su partida me produjo depresión”.

Las opiniones de Indecopi y Sutran

Es importante mencionar que en marzo de 2020, por medio de la Resolución Final Nº 095-2019/INDECOPI-CUS, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la Comisión de la Oficina Regional de Cusco, impuso a la entonces Empresa de Transportes Expreso Internacional Palomino una multa de 450 UIT, que equivale en la actualidad a un monto mayor a los 2 millones de soles ¿El motivo? Vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor por “trasladar de manera insegura e inadecuada a sus pasajeros, causando un trágico accidente de tránsito”.

Este organismo, a su vez, detalla las razones del accidente: “el chofer del vehículo siniestrado recorrió un tramo de la carretera Interoceánica Cusco-Madre de Dios, a inmediaciones del km 144, sin hacer caso a las señales de tránsito que le indicaban reducir la velocidad; desconociendo su deber de cuidado y prevención en la circulación, lo que provocó que la unidad se volcara. Además, se comprobó que no se había cumplido el relevo de conductor como establece la ley”.

En este particular, Pacheco Gonzáles argumenta: “Los choferes ni siquiera habían descansado; uno se fue a lavar el carro, otro a visitar a su familia, luego regresaron al terminal y salieron”.

En su momento, Sutran responsabilizó a la actual Turismo Palomino del accidente, además de denunciar penalmente a la prsidente del directorio y al gerente general. (Foto: María Pacheco).

Afirma que el copiloto, Sebastián Choquehuanca, no conocía la ruta: “La defensa dice que no necesitaba conocer la ruta para viajar, que las literas del bus solo son para un tema de descanso. Además, que el tramo Lima-Cusco no se puede mezclar con el tramo Cusco-Madre de Dios. El copiloto en Marcapata debió pasar a ser piloto, pero estoy segura que no pasó porque no conocía el camino y Walter siguió manejando”.

Sin embargo, es necesario precisar que en diciembre de 2021 la misma Indecopi suspendió la sanción argumentando que al existir un proceso de relevancia en el Ministerio Público la multa quedaba sin efecto, lo que en su momento generó la protesta de los deudos.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), a mediados de octubre de 2019, suspendió la autorización de ruta Lima-Pisco-San Clemente-Ayacucho, Chincheros-Uripa-Andahuaylas-Abancay-Cusco y Vic de la Empresa de Transportes Expreso Internacional Palomino, a causa del trágico accidente del 1 de dicho mes.

En dicho comunicado, la institución estatal añadió que “denunció penalmente por homicidio culposo ante la Segunda Fiscalía Penal de Quispicanchi de Cusco a Rosa Palomino Ortiz, Presidenta de Directorio y a Wilman Palomino Ortiz, Gerente General de la Empresa Palomino y los que resulten responsables por atentar contra la vida e integridad de los usuarios”.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la carretera Cusco-Madre de Dios, cerca del kilómetro 144 de la Interoceánica, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, en Cusco. (Foto: María Pacheco)

“Personal de Palomino nos atacó por redes sociales, nos acusaron de que por nuestra culpa se quedaron sin trabajo”, asegura María Almendera Pacheco.

La lucha de los familiares

Desde entonces y hasta la fecha, las familias de los fallecidos, vienen intentando encausar el proceso hacia el juicio oral: “Dependemos de los jueces, no hay mucho por hacer en ese caso. También queremos mediatizar nuevamente el caso, hacer un plantón en el Poder Judicial para que nos atiendan, espero que funcione, queremos movilizarnos para finales de julio. Mis expectativas son bajas, me siento emocionalmente devastada. Ese resultado depende de nuestro sistema judicial”.

En ese sentido, Pacheco Gonzáles menciona el accionar de la abogada defensora de Turismo Palomino, Yeni Vilcatoma: “Me ataca en las audiencias, la bronca es contra mi y yo lo acepto porque es el camino que he tomado, pero con tantas denuncias ha cruzado una línea donde queda expuesto el poder que ejercen (...) Me han denunciado por violencia, por acoso por salir a denunciar, hasta por tentativa de homicidio. Siento que mi vida está amenazada. Ha llegado a decir que voy a pagar por todo lo que estoy haciendo”.

“Quiere (Vilcatoma) que el proceso vaya a Lima para que la Corte Suprema lo traslade argumentando que en Cusco teme por su vida, que aquí la van a matar. Nosotros no podemos actuar como ellos que han sido abusivos e inhumanos”, agregó.

Los deudos aseguran que la defensa de la empresa de transporte ha interpuesto recusaciones que solo dilatan el proceso. (Foto: María Pacheco)

Pacheco revela que es difícil llevar a cabo esta empresa en busca de darle justicia a la memoria de su padre: “Ellos dicen que soy yo la del problema, que por mi culpa no salen a las calles porque la gente los ataca, que incito a que los ataquen; lo único que hice es ser insistente en redes sociales (...) Me mandaron cartas notariales para que me retracte, nos han querido hacer sentir que son poderosos. Si este proceso se cae pueden aprovechar para hacerme un cargamontón”.

Los daños colaterales del accidente

Confiesa que estos casi 7 años enfrascada en el proceso tras el penoso accidente del 1 de octubre de 2019 le ha traído más penurias que satisfacciones, pues no se trata solamente de las denuncias que asegura haber recibido, también amenazas contra su vida o problemas de salud que la han llevado a estar medicada y con terapia. Pero, no solo eso, inclusive se ha distanciado de sus seres queridos.

“Muchos de mis proyectos quedaron estancados, pero es la decisión que tomé y tomaría de nuevo el mismo camino, pues le prometí a mi papá que su muerte no quedaría impune. Era una persona que le gustaba ayudar, la gente le guarda mucho cariño”, comentó.

Los familiares han realizado plantones en los exteriores de las agencias de la empresa de transporte y el Poder Judicial de Cusco exigiendo que Turismo Palomino asuma su responsabilidad. (Foto: María Pacheco).

Muchos otros deudos, quienes han preferido reservar su identidad por temor a amenazas y represalias judiciales, indicaron sentirse indignados y desconsolados por las demoras judiciales. Ellos comentaron que cada 1 de octubre viaja hasta la tumba de su padre en Marcapata: “Tengo estrés postraumático a pesar de que no estuve en ese bus. Estoy ansiosa, nerviosa, siento que me voy a chocar, eso no es normal. También dejé de manejar. No he podido trabajar ese tema, económicamente no puedo aún”, señala otro familiar.

La madrugada del 1 de octubre de 2019

María Almendra recuerda que fue ella quien reconoció el cuerpo de su padre. “Ese accidente fue una carnicería. Cuando encontré a mi papá estaba sentado, desnucado, me dijeron que no sintió dolor, solo presentaba un corte en la frente, su rostro estaba en paz, creo que hasta risueño, pero con las manos rasmilladas. Fue encontrado casi al principio del abismo, más abajo estaban las personas con mayor daño físico. Fue uno de los últimos en ser rescatados, pues el rescate se realizó de abajo hacia arriba. Yo descubrí su cuerpo porque querían suspender la búsqueda para el día siguiente por la magnitud”.

Esos recuerdos, confiesa, son los que la motivan a seguir adelante junto a los demás deudos del accidente donde 23 personas perdieron la vida camino hacia Madre de Dios: “Siento que todo el sistema judicial nos ha dado la espalda, pese a ello no me rindo, pero es agotador, pues siento que peleo contra un monstruo (...) Palomino, por lo menos, debería pagar una reparación civil, no queremos que se vayan de este mundo sin pagar por el daño que hicieron”, sentenció.

El bus cayó a un abismo de poco más de 100 metros tras cruzar una curva. Los familiares y la Sutran aseguran que no se hizo el cambio de piloto. (Foto: María Pacheco)

Una necesaria aclaración

Antes de la publicación de este informe, este diario se comunicó con la defensa de Turismo Palomino para conocer la posición oficial de la empresa de transporte; sin embargo, tras un contacto inicial la comunicación se cortó de forma abrupta.

Concretamente, el equipo del diario El Comercio se comunicó con la abogada defensora de Turismo Palomino, Yeni Vilcatoma y pese a que en un inicio aceptó nuestra entrevista, luego dejó de respondernos.

Del mismo modo, el diario El Comercio está presto a dar cabida a los descargos que tenga a bien presentar Turismo Palomino por las declaraciones vertidas en este informe periodístico.