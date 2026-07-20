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Resumen

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En su momento, Sutran responsabilizó a la actual Turismo Palomino del accidente, además de denunciar penalmente a la prsidente del directorio y al gerente general. (Foto: María Pacheco).
En su momento, Sutran responsabilizó a la actual Turismo Palomino del accidente, además de denunciar penalmente a la prsidente del directorio y al gerente general. (Foto: María Pacheco).
Por Joel Dávila Quiñonez

La madrugada del 1 de octubre de 2019 empezó una pesadilla para 23 familias que perdieron a sus seres amados en un trágico accidente vehicular que tuvo lugar en la ruta Cusco-Madre de Dios. A siete años de este trágico momento, los deudos de los fallecidos siguen buscando justicia para sus familiares, y la sensación de impunidad sigue hiriendo como el primer día, pues pese al tiempo transcurrido, el caso aún no pasa a juicio oral