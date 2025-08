La Nueva Estrella, el rostro de la impunidad en el transporte: deben millones de soles en papeletas y siguen operando

En Lima, el caos del transporte público no es solo un problema de congestión, sino también de impunidad. Una muestra clara de ello es la empresa La Nueva Estrella, conocida como ‘Los Anconeros’, cuyas unidades siguen circulando a diario a pesar de acumular cientos de papeletas impagas, multas millonarias y operar al margen de la formalidad. Aunque las autoridades han sido alertadas en repetidas ocasiones sobre sus irregularidades, la empresa continúa prestando servicio sin cumplir con requisitos mínimos de seguridad o legalidad. Lo más preocupante es que esta situación no es nueva ni excepcional, sino parte de un sistema fallido que permite que empresas morosas y peligrosas sigan funcionando.

La empresa de transporte La Nueva Estrella sigue operando ante la desidia de las autoridades, ya que El Comercio hizo una revisión de las placas de 50 de sus unidades, tras protagonizar un choque con un bus del Metropolitano, y estableció que tienen una deuda total de 833.000 soles por papeletas. En promedio, cada unidad de ‘Los Anconeros’ registra casi 16 mil soles.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Al analizar las papeletas, la gran mayoría se encuentra en cobranza coactiva y en estado de medida cautelar por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, mientras que otro grupo está en etapa de prescripción.

Entre las unidades de la empresa La Nueva Estrella que mantienen deudas están las de placa A0H-744,A4D-715, F8V-738, D5R-261, D8I-771, F2N-113, A2X-789, A0T-753, H1T-794, A8E-798, APG-729, A0U-770, W1I-709, H1G-954, P1G-714, X1W-798, F7W-775, H1H-707, B5F-749, D9K-730, W1Q-705, B1R-748, A2C-774, entre otras.

La Policía y la ATU han intensificados los operativos de control a las unidades de La Nueva Estrella. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

Una muestra de la impunidad con la que operan estas unidades es la custer de placa W1Q-705, que acumula una deuda de 65,456 soles por 92 papeletas impagas. Otra en similar situación es la unidad de placa W1I-709, que registra una deuda de 54,752 soles por 66 papeletas. La unidad de placa F2N-113 reporta una deuda de 51,249.34 por 26 papeletas.

Este Diario constató en los últimos días que las unidades de La Nueva Estrella no tienen un paradero final establecido, ya que algunos conductores optan por recortar su recorrido cuando no tienen pasajeros y voltean en cualquier avenida o calle para iniciar su tramo de vuelta. Además, sus choferes y cobradores no llevan el uniforme de la empresa. La Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao han intensificado en los últimos días los operativos de control a ‘Los Anconeros’ y han enviado al depósito a más de 10 custers.

Pese a acumular miles de soles en papeletas, empresas como “La Nueva Estrella” siguen operando gracias a un sistema que permite impugnar multas hasta que prescriben. Las sanciones recaen solo en el chofer o el vehículo, no en las empresas, que usualmente no son dueñas de las unidades. Además, medidas como amnistías de multas y trabas legales impiden sanciones efectivas o el retiro de unidades. Aunque en 2023 se aprobó un nuevo reglamento que permite sancionar también al operador, su implementación recién empezó este año.

Las infracciones que más cometen ‘Los Anconeros’

Entre las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) que más cometen los conductores de ‘Los Anconeros’ están la G56 (Recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos de ruta autorizados, cuando existan) y G14 (Tener la puerta, capot o maletera del vehículo abierta cuando el vehículo está en marcha).

También cometen las infracciones G28 (No llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen) y G47 (Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización). Todas las infracciones anteriormente mencionadas son consideradas graves en el RNT.

TE PUEDE INTERESAR: La persiguió desde Perú hasta Italia: el femicidio de una peruana y el estremecedor mensaje de su asesino

Entre las infracciones muy graves que cometen ‘Los Anconeros’ están la M03 (Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional), M04 (Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir) y M40 (Conducir un vehículo con la licencia de conducir vencida).

Propietarios de custers judicializan las papeletas para que prescriban y no pagarlas

Franklin Barreto, especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, indicó a El Comercio que las empresas de transporte como La Nueva Estrella siguen operando porque los propietarios de las unidades judicializan las papeletas, a fin de que transcurra el tiempo y prescriba, ya que, de acuerdo con el Ley de Procedimiento Administrativo General, estas quedan sin efecto a los 4 años de ser impuestas. Incluso, recordó que existe un grupo de abogados que actúa en complicidad con funcionarios para declarar fundados ciertos reclamos y así demorar los procedimientos administrativos.

“Cuando se pone una papeleta, la persona tiene la oportunidad de presentar un descargo y de generar una resolución en primera instancia y él tiene la posibilidad de apelar para que la segunda instancia lo vea. Cuando la segunda instancia administrativa resuelve en contra del transportista, lo que puede hacer él es judicializar su infracción, es decir, llevarlo a un proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial, lo que ralentiza el procedimiento”, expresó Barreto.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: La historia del fallo del PJ que prohíbe el uso de caballos de la Policía en disturbios: lo que se viene en el proceso

“Las papeletas no se pagan porque ya están judicializadas, ya salieron del ámbito administrativo del SAT de Lima y están en el ámbito judicial, por lo que la autoridad administrativa no puede hacer nada con esa infracción hasta que la autoridad judicial resuelva”, agregó.

La Nueva Estrella comete diversas infracciones de tránsito en su recorrido. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

Barreto recordó que algunas municipalidades, como la del Callao, efectúan campañas de amnistía de papeletas, lo que implica un descuento de hasta el 90% de las multas, en vista que las sanciones aplicadas por infracciones de tránsito resultan incobrables por la demora en su tramitación.

El especialista remarcó que los conductores de las unidades de La Nueva Estrella perpetran sus múltiples infracciones debido que saben que existe impunidad, ya que “la autoridad es de papel y no está presente”. Advirtió que algunas empresas de transporte, al ver las cuantiosas deudas que acumulan, optan por cambiar de razón social para evadir su responsabilidad penal o civil.

Una tragedia que se pudo evitar

La muerte de tres personas a consecuencia del choque de una custer de ‘Los Anconeros’ con un bus del Metropolitano, ocurrido el pasado miércoles en la avenida Alfonso Ugarte, ha puesto nuevamente en el tapete el tema sobre cómo opera la empresa La Nueva Estrella, pese a las millonarias deudas que acumulan sus unidades y en la informalidad en que funcionan.

El Comercio había alertado que La Nueva Estrella era de una de las mayores empresas evasores del pago de papeletas de Lima, ya que registraba, hasta el 2020, una deuda de cerca S/ 10.7 millones, de acuerdo con el SAT, y que tenía, además, una flota ‘pirata’.

Agentes de la Policía y bomberos atendieron la emergencia tras el choque entre una cúster y un bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte, que dejó tres fallecidos y decenas de heridos. Foto: GEC.

‘Los Anconeros’ tienen su punto de partida en el distrito de Ancón, al norte de Lima, cerca del balneario, aunque otro grupo de vehículos parte desde la zona de Pachacútec, en Ventanilla. Luego, recorren la Panamericana Norte e ingresan por el trébol de Caquetá, transitan por la avenida Alfonso Ugarte, hasta la plaza Bolognesi. En este último punto algunas unidades deciden realizar su trayecto de vuelta, mientras que otros llegan hasta los alrededores del hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María.

La empresa La Nueva Estrella, cuya razón social es Grupo Automotor Uno SAC, hace un recorrido total de 84 kilómetros entre su ruta de ida y vuelta. Sus unidades están habilitadas para circular hasta el 20 de marzo de 2026, de acuerdo con información de la ATU.

Otra evidencia de la temeridad de los choferes de ‘Los Anconeros’ es que han participado en piques ilegales desarrollados, a fines de mayo, en la avenida Prolongación Javier Prado, en Ate.

Testimonio de una pasajera de 'Los Anconeros'

Una joven madre de familia contó a El Comercio las traumáticas experiencias que vivió tras viajar, cuando estaba embarazada, en unidades de La Nueva Estrella. Ella detalló que, debido a sus actividades laborales, salía a altas horas de la noche, por lo que a esa hora solo transitaban por la avenida Salaverry ‘Los Anconeros’, por lo que no tenía otra opción que abordar esas custers para dirigirse a su domicilio.

La joven indicó que, en las noches, los conductores de La Nueva Estrella son, en su mayoría, menores de edad y extranjeros, quienes no respetan los paraderos, recogen pasajeros en cualquier parte de la vía, se pasan la luz roja de los semáforos y transitan con música a alto volumen. Eso, según dijo, porque no hay vigilancia policial en las calles.

Las unidades de La Nueva Estrella operan pese a las millonarias deudas por papeletas impagas.

También enfatizó que ‘Los Anconeros’ han establecido sus propias tarifas, ya que por la “ruta directa” hasta Ancón cobran de 4 a 6 soles, como si fueran ‘colectivos’, ya que solo se detienen para dejar pasajeros en los paraderos ubicados en los centros comerciales Plaza Norte y Mega Plaza, así como en las zonas conocidas como Pro, el óvalo de Puente Piedra y Zapallal. En el caso de la “ruta normal”, cuyo costo es de 3 soles, las unidades sí se detienen en los paraderos situados en Salaverry, Alfonso Ugarte y Panamericana Norte.

Alcalde de Ancón cuestiona a la ATU por no fiscalizar a La Nueva Estrella

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, denunció que la empresa Nueva Estrella opera sin terminal en su distrito y sus unidades estacionan donde desean y dejan pasajeros en cualquier punto, por lo que cuestionó a la ATU por no fiscalizar las zonas periféricas de Lima.

“Los transportistas formales no tienen paraderos, terminales ni registro de conductores. Todo está en el papel, pero no se cumple. El descontrol es total”, sentenció.

“Entre Puente Piedra y Ancón no hay fiscalización. Las unidades ocupan calles, áreas verdes, compiten temerariamente, y algunos conductores tienen licencias vencidas. No hay monitoreo GPS ni señal a la central de la ATU, como exige el reglamento”, afirmó Daza.

“Hemos enviado una carta formal exigiendo supervisión y control en las rutas, no solo de La Nueva Estrella, sino de todas las rutas de transporte hasta Ancón. Como municipio, no tenemos facultades para intervenir buses; está fuera de nuestra competencia”, precisó.

‘Los Anconeros’ en la mira de los extorsionadores

La situación de informalidad en la que opera dicha empresa de transportes es aprovechada por los extorsionadores para exigirle el pago de cupos, ya que, en mayo pasado, fue asesinato Pablo Francia Vilcapoma (58), gerente general de la empresa de transporte La Nueva Estrella, en un car wash de San Luis.

Además, el chofer Yair Robinson Miller Chiquima (30) murió tras ser atacado a balazos por sicarios en moto, en septiembre del año pasado, cuando se desplazaba por la avenida Angélica Gamarra, a la altura del kilómetro 15 de la Panamericana Norte, en Los Olivos.