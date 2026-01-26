La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que se vienen adoptando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio del Metropolitano, luego del accidente de tránsito que sufrió esta mañana un bus a la altura de la estación México, en el distrito de La Victoria. El choque generó la interrupción de la vía exclusiva y una fuerte congestión vehicular en la Vía Expresa.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la ATU señaló que se habilitó la vía mixta con dirección al sur para permitir la circulación de las unidades y de los vehículos particulares, mientras se brinda atención a los pasajeros heridos tras el impacto del ómnibus contra una estructura de concreto.

Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta. — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

La unidad siniestrada se desplazaba con decenas de personas a bordo con destino a Miraflores cuando ocurrió el accidente. Personal de la ATU destacado en la estación México activó los protocolos de emergencia y acudió de inmediato para auxiliar a los usuarios afectados y proceder con su evacuación.

El incidente dejó sin servicio la vía exclusiva del Metropolitano entre estaciones clave, afectando principalmente a pasajeros con destino a San Isidro, Miraflores y Chorrillos. La Policía Nacional desplegó agentes para controlar el tránsito y facilitar el acceso de las unidades de emergencia; sin embargo, la congestión se extendió por varios kilómetros.

La ATU recomendó a trabajadores y empleadores tomar precauciones debido a que las labores de retiro del bus empotrado, que requerían el uso de grúas, mantienen bloqueada la zona. Asimismo, indicó que se investigarán las causas del accidente y que el restablecimiento total de la circulación dependerá de la remoción del vehículo y de la evaluación de los daños en la estructura del puente.

