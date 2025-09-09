El concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), informó mediante un comunicado que el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional se encuentra establecido en el Contrato de Concesión desde el año 2013, pero aclaró que aún no existe una fecha oficial de inicio.

La tarifa, equivalente a US$ 12.67 (incluido IGV), será aplicada exclusivamente a pasajeros en conexión internacional, es decir, a quienes arriben a Lima en un vuelo internacional y prosigan su viaje hacia otro destino internacional. LAP remarcó que este cargo no implica un doble pago.

“ Solo aplica a pasajeros en conexión internacional, que lleguen a Lima en un vuelo internacional y que prosigan su viaje a otro destino internacional. En esta primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales. Es decir, un pasajero en que viaje por el Perú, Piura - Lima - Cusco, no va a pagar esta tarifa”, menciona LAP.

Nuevo cargo en el Jorge Chávez será para pasajeros en conexión internacional y no implica doble pago. (Foto: Andina)

En su comunicado, la empresa desmintió que el cobro comenzaría el 26 de septiembre, como se había especulado, e indicó que la implementación se definirá “en las próximas semanas”. LAP explicó que viene coordinando con las aerolíneas para que la tarifa pueda incluirse directamente en los boletos aéreos, lo que evitaría trámites adicionales y posibles congestiones en el aeropuerto.

De no concretarse este mecanismo, se habilitará una plataforma de pago en línea y módulos físicos en el terminal aéreo.

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva tarifa de conexión internacional, pero aún sin fecha definida. (Foto: Andina)

LAP también precisó que del total recaudado, el 57% será transferido al Estado peruano, que a través de un fideicomiso financiará proyectos de desarrollo en otros aeropuertos del país. El 43% restante quedará en LAP para la operación del aeropuerto.

Finalmente, el concesionario aseguró que esta medida se enmarca en el cumplimiento del contrato de concesión y en el objetivo de mejorar continuamente la experiencia de los pasajeros, especialmente en el contexto de la próxima puesta en operación del nuevo terminal del Jorge Chávez.