Las seis demandas de los motociclistas que avanzan en Palacio: estacionamientos, motovías, bajar el SOAT y más

Como parte de este diálogo, se ha establecido una agenda que comprende una lista de pedido por parte de los motociclistas, a fin de que se pueda evaluar uno por uno y decidir si se acepta o no. La lista es la siguiente:

Eliminación de la prohibición de dos personas en moto.

Eliminación de la obligatoriedad de solo ir por el carril derecho.

Estacionamientos para motocicletas.

Reducción del precio de la prima del SOAT.

Creación de motovías.

Problemática de las plataformas digitales.

Cabe mencionar que quienes vienen participando de estas reuniones son la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), Voces Unidas del Motociclismo, el Sindicato de Plataformas Digitales, la Fundación Transitemos, la Asociación Allriders Motorrad y el Club BMW del Perú. Además de los representantes de la PCM.

Prohibición de dos personas en moto

Ante la ola delincuencial sobre territorio peruano, las autoridades han ido estableciendo medidas orientadas hacia la fiscalización de motocicletas. Al respecto, a fines de enero inició la prohibición de dos personas a bordo de una moto en Lima y Callao, ambos sitios inmersos en estado de emergencia establecido mediante el Decreto Supremo Nº 006.

Las infracciones a esta medida acarrea una multa de 660 soles, que equivale al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026, además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor. En caso de reincidencia, la multa se incrementa a los 1.320 soles (24% de la UIT) y se suman 60 puntos, e incluso pudiendo llegar a derivarse en la suspensión de la licencia de conducir.

MTC endureció sanciones para motociclistas durante el estado de emergencia. (Foto: Andina)

Ricardo Millones, presidente de la Asociación Motociclistas del Perú, dijo a El Comercio que la prohibición de dos personas en moto es una “medida desesperada, populista y hasta distractiva” por parte del Ejecutivo, para no atender problemas más importantes que tiene el país. Señalo que esta disposición se ha aplicado en otros países como Colombia, Ecuador, Honduras, sin resultados positivos.

“No hay ningún antecedente de que esta medida haya dado resultado. Si al delincuente le quitas una moto, no va a dejar de ser delincuente, va a mutar, verá la forma de delinquir”, sostuvo.

Carril derecho

Millones precisó que existe el requerimiento de que se actualice el reglamento nacional de tránsito, ya que según refiere está desactualizado para los motociclistas. Dijo que este prohíbe a las motos ir por el carril izquierdo, ya que solo les está habilitado el carril derecho para su circulación. Sin embargo, indicó que por este mismo carril circulan combis, buses, colectivos, lo que representa un riesgo latente para los motociclistas.

Motociclistas reclaman un SOAT más barato mientras las aseguradoras alertan por el fuerte aumento de accidentes fatales y el alto número de motos que circulan sin seguro en el país. Foto: ANDINA/Héctor Vinces

“Estas prohibiciones son normas de escritorio, las diseñan personas que nunca se han subido a una moto. No saben la realidad. Estas normas nos limitan al trabajo“, expresó.

Por su parte, José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), señaló que una de las prioridades del diálogo es precisamente el pedido de modificar la obligatoriedad para motocicletas de ir por el carril derecho, pues “lamentablemente desde el año pasado la policía ha comenzado realizar operativos y muchos están siendo perjudicados con papeletas al circular por otros carriles”.

Precio del SOAT y creación de motovías

Los motociclistas cuestionan el precio del SOAT para motos, pues consideran que resulta elevado en comparación con otros vehículos. José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), señaló a El Comercio que actualmente las personas que adquieren un SOAT para moto pagan desde 700 soles hasta más de 1.000 soles, lo que consideró un monto excesivo. Afirmó que un monto “realista” sería de 300 soles y que, según dijo, eso ayudaría a revertir el porcentaje de 70% de motos que no cuentan con seguro.

Indicó que las empresas de seguros toman en cuenta una serie de aspectos, como la marca de la moto y el uso que se le dará, así como la frecuencia de la siniestralidad para determinar el monto del SOAT de cada unidad. “El tema está en que nos cobran más por la alta siniestralidad, eso es lo que sustentan las aseguradoras basándose en los indicadores de frecuencia y severidad”, refirió.

Los motociclistas también reclaman la creación de motovías.

Ante ese escenario, el presidente de AHMUP remarcó que las empresas de seguros no deben tomar en cuenta la siniestralidad de las motos, sino el gasto que realizan en la atención de usuarios que se accidentan, pues adujo que la cantidad de personas que requieren atención en el caso del accidente de una moto es menor en comparación a la de un vehículo debido a la cantidad de pasajeros.

Huamán anunció que presentaría un proyecto de ley para que se “regule” el tema de las primas de los seguros, ya que sostuvo que “la ley les permite a las empresas poner las primas que consideran”.

Sobre el pedido de las motovías, Millones explicó que estas son similares a un carril exclusivo para las motos, algo parecido como lo son las ciclovías para las bicicletas. “Sabemos que esta solicitud es difícil, porque incluso las vías para la bicicleta no son respetadas, otros vehículos se meten, como las motos eléctricas y los mismos patones. Es muy difícil, pero está en agenda también”, manifestó.

Desabastecimiento de placas

Desde el 17 de diciembre del 2025, cerca de 50 mil motocicletas que han sido compradas se mantienen en el limbo al no poder ser utilizadas, debido a que no cuentan aun con placas de rodaje. Cada día que pasa cerca de 1.500 motos son adquiridas, pero al no poder rodar por las calles, muchas de ellas permanecen en los almacenes de concesionarias.

Este desabastecimiento de placas fue provocado por la sorpresiva decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de posponer el nuevo diseño de placas (formato Mercosur), pese a haber ordenado previamente su implementación.

Cerca de 50 mil motocicletas no cuentan aun con placas de rodaje.

Precisamente, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), ente encargado de emitir las matrículas vehiculares, ya había ajustado su producción al nuevo formato, sin embargo, el MTC retrocedió, obligando a volver al sistema anterior, el cual ya había sido suspendido. A la fecha, esta medida impide la entrega de motos y mototaxis, medios esenciales para miles de personas que dependen de ellos para realizar actividades de delivery, transporte y comercio.

Entonces, si bien actualmente hay placas nuevas tipo Mercosur para motocicletas, un stock de 150 mil, estas no se pueden usar al no estar habilitadas por el MTC. A la par, la venta de motos continúa efectuándose a gran escala.

En ese sentido, este domingo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó un Decreto Supremo que incorpora disposiciones excepcionales al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular a nivel nacional, ante situaciones extraordinarias que puedan afectar su normal funcionamiento.

La norma se sustenta en la Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que orienta la acción del Estado a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, así como al resguardo de la seguridad vial, la salud y la protección de la comunidad. “En ese marco, el MTC, como órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre, tiene competencia normativa para regular y fortalecer los sistemas de control vehicular en el país”, señala el comunicado de la institución.

El Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por el Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC, regula este elemento esencial de identificación vehicular durante la circulación por las vías públicas. Su adecuado funcionamiento resulta clave para la seguridad vial, la fiscalización del tránsito y el control vehicular, contribuyendo a un transporte más ordenado y seguro.

En ese contexto, el Decreto Supremo N. º 005 - 2026 - MTC incorpora la Décima Disposición Complementaria Final, que habilita al MTC, de manera excepcional, a aprobar especificaciones técnicas temporales para la emisión de placas cuando se presenten circunstancias que generen imposibilidad material en su entrega, como desabastecimiento de insumos, interrupciones en la cadena de suministro, situaciones de emergencia u otros eventos similares.

El MTC indicó que estas medidas excepcionales serán aprobadas mediante resolución directoral por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y deberán cumplir condiciones mínimas, entre ellas: no generar costos adicionales para los usuarios, garantizar la seguridad y correcta identificación del vehículo, y tener una vigencia estrictamente limitada al periodo necesario para superar las circunstancias que las motivaron.