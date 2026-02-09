Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Motos son actualmente medios esenciales para miles de personas que dependen de ellos para realizar actividades de delivery, transporte y comercio. (Fuente: El Peruano)
Motos son actualmente medios esenciales para miles de personas que dependen de ellos para realizar actividades de delivery, transporte y comercio. (Fuente: El Peruano)
Por Hernán Medrano Marin

En el último tiempo, algunas medidas tomadas por el Gobierno central han generado el malestar de los motociclistas. Por mencionar solo dos, la prohibición de dos personas en moto y la falta de placas de rodaje para estos vehículos ha ocasionado que miles de personas que se trasladan a diario en este tipo de unidades se vean afectadas. Es por eso que desde hace unos días, algunos gremios y representantes moteros vienen sosteniendo reuniones de trabajo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a fin de hacer llegar las razones de su desacuerdo con tales disposiciones, encontrar una solución en conjunto y llegar a buen puerto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Las seis demandas de los motociclistas que avanzan en Palacio: estacionamientos, motovías, bajar el SOAT y más
Transporte

Las seis demandas de los motociclistas que avanzan en Palacio: estacionamientos, motovías, bajar el SOAT y más

MTC anuncia solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores
Transporte

MTC anuncia solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores

¿Cómo afectará el conflicto entre Provías y PMO Vías a la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa?
Perú

¿Cómo afectará el conflicto entre Provías y PMO Vías a la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa?

MTC dicta medidas excepcionales para asegurar la emisión de la Placa Única Nacional de Rodaje
Transporte

MTC dicta medidas excepcionales para asegurar la emisión de la Placa Única Nacional de Rodaje