En el marco del encuentro “La Lima que queremos al 2030”, organizado por El Comercio y la asociación A Movernos, el periodista Juan Pablo León presentó tres iniciativas destinadas a enfrentar los principales problemas del transporte en el país. Las propuestas fueron entregadas a Pedro Olivares, representante del despacho del diputado Luis Quispe Candia, quien anunció que la Cámara de Diputados convocará a una mesa de trabajo para mediados de diciembre con el objetivo de concretarlas.

Estas tres medidas son fruto de años de investigación del periodista especializado en transporte y movilidad, así como de su experiencia como conductor, ciudadano y comunicador.

Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, señaló que "no basta con contar con un plan de movilidad, sino que es necesario garantizar su ejecución". (Foto: César Bueno / GEC).

Propuesta 1: crear un sistema de denuncias ciudadanas para infracciones de tránsito

Esta iniciativa busca impulsar la creación de un sistema único de monitoreo que permita a cualquier ciudadano denunciar infracciones de tránsito mediante elementos probatorios, como videos.

Para ello, se plantea implementar el Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas de Infracciones de Tránsito, una plataforma que permitirá a las personas reportar las infracciones que presencien. El sistema agilizaría el proceso de atención de las denuncias.

El Comercio entregó tres iniciativas legislativas a representantes del Parlamento con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y combatir la impunidad de los infractores. (Foto: César Bueno / GEC).

Propuesta 2: regular el sistema de semaforización en la ciudad

Se propone establecer estándares nacionales obligatorios de interoperabilidad, aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para acabar con el problema de las redes incompatibles.

Propuesta 3: tipificar como delito la conducción sin licencia o sin la categoría correspondiente

La última propuesta plantea incorporar en el Código Penal un tipo penal específico para sancionar la conducción de vehículos automotores en vías públicas por personas que no cuenten con licencia de conducir o cuya autorización no corresponda a la clase y categoría del vehículo.

La medida también alcanzaría a quienes conduzcan pese a tener la licencia suspendida o cancelada, así como a quienes se encuentren sujetos a una inhabilitación judicial firme para conducir.

Pedro Olivares confirmó a El Comercio que la propuesta para penalizar la conducción sin licencia será incorporada a una iniciativa legislativa sobre delitos contra la seguridad vial. (Foto: César Bueno / GEC).

Opiniones de autoridades

Las propuestas también fueron entregadas a la diputada Jenny Samanez, del partido Obras, quien asistió al encuentro. “Me preocupa especialmente que existan personas que conduzcan sin haber obtenido una licencia o que continúen haciéndolo pese a estar inhabilitadas. Estamos hablando de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. Por eso, considero que esta iniciativa merece una atención prioritaria, garantizando que las sanciones sean proporcionales”, dijo.

“Tengo toda la disposición de impulsar estas iniciativas. Como integrante de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, considero que parte de nuestra responsabilidad es escuchar a la ciudadanía, a los especialistas y a quienes conocen y viven de cerca los problemas de movilidad”, agregó.

La parlamentaria Jenny Samanez manifestó su disposición a conseguir las firmas necesarias para impulsar las iniciativas legislativas presentadas por El Comercio. (Foto: César Bueno / GEC).

Samanez precisó que, junto con su equipo técnico, recogerá las opiniones de las instituciones competentes y buscará consensos con los integrantes de la comisión y otras bancadas. “Garantizo mi disposición para trabajar en estas iniciativas. La seguridad vial no puede esperar mientras más familias pierden a sus seres queridos. Todos merecemos salir de nuestra casa y regresar con vida”, expresó.

David Hernández, presidente de la ATU, sostuvo que la gestión de la entidad debe evaluarse mediante indicadores que reflejen mejoras concretas. (Foto: César Bueno / GEC).

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, también se pronunció sobre las iniciativas. “Considero que la evaluación que ha realizado Juan Pablo es muy positiva, pues identifica precisamente los vacíos que existen en las normas. Es necesario abordar estas deficiencias para contribuir a una circulación más eficiente y ordenada en beneficio de la ciudadanía”, dijo.

“Es un reconocimiento que se hagan este tipo de propuestas ciudadanas, eso se debe impulsar, que un ciudadano contribuya para que el modelo mejore”, agregó.

Hernández también resaltó que el tratamiento de estas propuestas no debe limitarse al ámbito administrativo, sino que debe contemplar las vías civil y penal. “Creo que, cuando la falta involucra ir en contra de la autoridad y la comunidad, debemos pasar a las siguientes vías”, concluyó.