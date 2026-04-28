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La propuesta se presentó el jueves 16 de abril, aceptando las condiciones fijadas por la autoridad municipal en el convenio suscrito con el operador del centro de evaluación de Comas. Foto: GEC
La propuesta se presentó el jueves 16 de abril, aceptando las condiciones fijadas por la autoridad municipal en el convenio suscrito con el operador del centro de evaluación de Comas. Foto: GEC
Por Redacción EC

A través de un comunicado, el Touring y Automóvil Club del Perú propuso a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) continuar con la atención de los trámites en la emisión de licencias de conducir de clase A, habilitando para ello sus sedes de Lince y Villa El Salvador (Conchán) para la realización de las evaluaciones.

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