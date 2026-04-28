La institución planteó esta medida el pasado 16 de abril, en el contexto de la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la Municipalidad de Lima, con el objetivo de reducir la carga que actualmente soporta el único centro autorizado en Comas.
“La propuesta presentada tiene como objetivo garantizar la continuidad de una atención ordenada, transparente y eficiente para los miles de postulantes de las zonas centro y sur de Lima que requieren obtener y revalidar licencias de conducir de la Clase A”, precisa el escrito.
El Touring reafirma que una institución sin fines de lucro, con gestión social en aspectos de movilidad segura y sostenible, y su Centro de Evaluación tiene más de “43 años de experiencia y capacidad comprobada”.
Asimismo, “el Touring exhorta a las autoridades municipales a evaluar de manera técnica la propuesta presentada y ofrecer una pronta respuesta, en beneficio de los millones de habitantes de la capital”.
Sedes de Lince y Villa El Salvador
Es importante precisar que en la sede de Lince se aplican los exámenes de conocimientos, mientras que en Conchán (Villa El Salvador) se llevan a cabo tanto las pruebas teóricas como las evaluaciones prácticas de conducción.
Actualmente, ambas sedes no están operativas para evaluaciones de licencias de clase A, debido al proceso de transición en la gestión del servicio.
Trámite de licencias en Comas
A partir del 22 de abril, La tradicional sede de Conchán del Touring dejó de funcionar y todos los trámites se realizan ahora en Comas, en Jirón Flor de Arrayanes 361.