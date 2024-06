Las obras en Línea 2 del Metro de Lima en la parte que corresponde al Callao continúan generando revuelo. Esta vez, el alcalde Pedro Spadaro indicó que la empresa concesionaria a cargo de este proyecto no ha cumplido con las medidas respecto a la mejora de las vías auxiliares (avenida Quilca) así como la apertura de dos estaciones que ya están terminadas.

Durante una entrevista a Buenos Días Perú, el burgomaestre afirmó que desde el inicio de su mandato han mantenido reuniones con el concesionario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para que se concreten estos planes.

“No estamos en contra de la obra porque eso va a traer progreso y desarrollo para todos, lo que sí es que estamos en contra del incumplimiento y creen que aquí (Callao) no hay autoridad. Estamos haciéndonos respetar. Ahora nos quieren dilatar a la quincena o fines de julio, pero eso no lo vamos a permitir de ninguna manera”, resaltó.

Este es el plan de desvíos de la Línea 2 del Metro de Lima. Foto: GEC

En ese sentido, anunció que han suspendido cualquier autorización hasta que los acuerdos tomados se concreten.

Estaciones del Metro por abrir

El burgomaestre del Callao precisó que son las estaciones de Juan Pablo II (en la Avenida Santa Rosa con Colonial) y otra en la avenida Colonial con Enrique Meiggs, que de continuar cerradas seguirán perjudicando a los vecinos, el tránsito y los comerciantes de la zona.

También, advirtió que el actual plan de desvío afectará a gran escala la congestión vehicular en la zona, teniendo en cuenta que se reducirá a dos carriles, de los cuatro que cuenta, en la avenida Elmer Faucett . Precisó que las vías auxiliares corren riesgo de ser deterioradas al no estar no preparadas para soportar la carga de vehículos pesados, particulares, motos, entre otros.

PCM insta a la calma

Por su parte, el primer ministro Gustavo Adrianzén sostuvo que se pondrá en contacto con Pedro Spadaro para ver las posibilidades de este destrabe. “A veces tenemos que dejar algo bueno hoy, para tener algo mejor mañana”, indicó. Añadió que también, por el tema de la Estación Central, se reunirá con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Lo que no podemos hacer es detener el desarrollo. Seguramente, y sabiendo quienes son ellos (concesionaria) gente que propone y genera inversiones, estoy seguro que lo vamos a liberar pronto”, subrayó.