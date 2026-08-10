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Resumen

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Durante décadas, la imagen predominante de Lima fue la de una ciudad en la que millones de personas abandonaban cada mañana los distritos periféricos para dirigirse hacia unos pocos centros de empleo, comercio y servicios ubicados principalmente en Cercado de Lima, San Isidro y Miraflores. Sin embargo, un reciente análisis de los patrones de movilidad de la capital sugiere que esa dinámica comienza a modificarse.

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