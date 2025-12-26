Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Lima sin camiones de día y el posible regreso del ‘pico y placa’: ¿mejorarán el tráfico en la capital y cuál sería el impacto en la economía?
Resumen de la noticia por IA
Lima sin camiones de día y el posible regreso del ‘pico y placa’: ¿mejorarán el tráfico en la capital y cuál sería el impacto en la economía?

Lima sin camiones de día y el posible regreso del ‘pico y placa’: ¿mejorarán el tráfico en la capital y cuál sería el impacto en la economía?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Lima es la séptima ciudad del mundo con más tráfico vehicular del mundo según el ranking de Tom Tom, una empresa holandesa que provee de GPS a millones de celulares en el planeta, logrando rastrear la congestión vehicular de más de 500 ciudades. Ante ello, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, lanzó la propuesta para que los camiones y vehículos de carga pesada solo circulen durante el horario nocturno y de madrugada para reducir el caos en las vías de la capital.

TAGS