Lima sin camiones de día y el posible regreso del ‘pico y placa’: ¿mejorarán el tráfico en la capital y cuál sería el impacto en la economía?

LEE AQUÍ: Poder Judicial ordena cancelar definitivamente el uso de calesas con caballos en Lima

“Estamos analizando la posibilidad de aprobar un marco legal, una norma o una ordenanza que permita que los medios de transporte pesado puedan circular de noche para evitar este enrome tráfico que se genera en nuestra ciudad”, indicó Reggiardo hace unos días tras una actividad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Reggiardo dijo que espera escuchar opiniones de las partes involucradas, pero no descartó aplicar la restricción para los camiones en caso no se llegue a un consenso.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta, en horas de trabajo, horas de estudio. Ojalá lleguemos a consensos, pero sino también tendremos que ser rigurosos en el principio de autoridad y en que se dispongan las medidas y hacerlas cumplir”, señaló.

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. (Foto: Andina)

Reggiardo indicó que la propuesta de la restricción de circulación para los camiones es analizada por la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML y que también se analiza la medida de aplicar el plan ‘pico y placa’ para vehículos.

Incluso, el alcalde de Lima fue más allá en su planteamiento y consideró que las competencias en temas de transporte urbano deben regresar al ámbito de la MML. “Considero que, con el respeto hacia ATU, Lima debería recuperar ese espacio de transporte urbano y no solamente que esto caiga en manos de ATU. De un lado tienes al MTC, que también tiene que ver en la materia, y por otro lado está la MML. En la medida que tengamos tantas instituciones vinculadas a determinados servicios, las cosas no se hacen con la eficiencia que uno quisiera”, refirió.

Cerca de 200 mil camiones se verían afectados, advirtió dirigente

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, advirtió que, de aprobarse una restricción en la circulación de camiones en Lima Metropolitana, se afectaría a cerca de 200 mil camiones que entran y salen de la capital, que representa el 70% de la flota camionera del país, lo que generará, según dijo, un impacto económico “muy fuerte”.

En diálogo con El Comercio, el dirigente de transporte recordó que en Lima están ubicados los dos puertos más importantes de la economía nacional, como son Callao y Chancay, por lo que requiere cumplir con las entregas de las cargas a tiempo. Consideró que se podría determinar las vías exclusivas en las que pueden transitar los camiones, pero no restringir su circulación por horarios.

“Si se va a detener los camiones en Ancón o en Pucusana para que no puedan pasar, pero se vuelve abrir en la noche o madrugada igual habrá tráfico. Lo peor es que se expone a los camioneros a una mayor cantidad de asaltos, sobrecostos logísticos, mayor precio de la carga y el más perjudicado será el usuario final, ya que la empresa subirá el precio del flete”, expresó.

Martín Ojeda, directo de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. (Foto: El Comercio)

Ojeda recordó que en otros países se restringe la circulación solo en fechas festivas, feriados o fines de semana, pero no todos los días. Incluso, resaltó que en Argentina se ha dado marcha atrás con una norma similar al proyecto de Reggiardo, pues genera muchos sobrecostos a la industria del transporte.

Enfatizó que las autoridades deberían controlar el transporte privado, ya que recordó que avenidas como la Javier Prado, Arequipa y Vía Expresa colapsan por la gran cantidad de vehículos particulares, pese a que se prohíbe el paso de camiones.

MIRA AQUÍ: Desde vacuna hasta el uso de mascarillas: cinco preguntas clave sobre la Influenza A H3N2 en Perú

“El tema no es solamente los camiones, es la gran cantidad de autos privados que está llenando Lima, en vez de apostar por el transporte público se está apostando por el transporte privado. Es también la falta de infraestructura vial para atender la capacidad logística”, afirmó.

Ojeda indicó que en Lima Metropolitana no existe una vía de evitamiento que permita separar el tránsito de los camiones y de los automóviles, por lo que cuestionó que las autoridades no avancen en el desarrollo proyectos de infraestructura vial como el Anillo Vial Periférico.

Detalló que las vías principales en Lima que son usadas por los camioneros son la Panamericana Sur y Norte, la Carretera Central y Néstor Gambetta.

La propuesta del alcalde no responde a un estudio, asegura experto

El anuncio del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de restringir la circulación de camiones “es muy generalizado” y que no es producto de “ningún estudio”, advirtió el especialista en temas de transporte y director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

El especialista explicó a El Comercio que no se puede hacer de “una forma muy ligera” una restricción para los camiones, pues recordó que el país ha crecido en términos económicos debido a la exportación de productos, cuyo transporte hasta el puerto se hace a través de vehículos de carga pesada y que cualquier modificación puede afectar su entrega.

Luis Quispe Candia. (USI)

“Este anuncio del alcalde podría servir para tomar en serio y atender el problema de la carga en Lima. Nuestro país está creciendo económicamente gracias a la exportación de diferentes productos y eso ha permitido al país salir adelante. Se debe poner atención para no perjudicar a los agricultores, mineros y a los exportadores”, afirmó.

En ese contexto, recordó que las unidades que transportan cargas perecibles, como verduras, frutas y tubérculos, no pueden tener restricciones en su circulación porque los productos deben ser distribuidos en el día a los ciudadanos.

No obstante, los vehículos que trasladan productos no perecibles, como los minerales, madera, cemento, combustible, entre otros, sí podrían acatar esa restricción en el horario porque no tienen la premura de llegar a su destino, pero advirtió que todo eso representa un sobrecosto, ya que se tendría pagar un adicional a los trabajadores por laborar en horario nocturno.

Recordó que el exalcalde de Lima Jorge Muñoz dispuso que el tercer carril de la Vía de Evitamiento sea utilizado solo por los camiones, pero que no funcionó. En el caso del plan ‘pico y placa’, remarcó que debería aplicarse a los taxis autorizados, ya que hay una sobreoferta del servicio, pero tendría que hacerse sobre la base de un estudio.

Recordó que en otras ciudades existen los denominados puertos secos, adonde llega el cargamento de un camión de gran tonelaje y desde ahí se distribuye a los mercados.

Plantean plan de chatarreo antes que restringir circulación de camiones

Franklin Barreto, exjefe de la División de Protección de Carreteras de la Policía, coincidió con Luis Quispe Candia respecto a que la propuesta del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, debe ser estudiada a profundidad, ya que no se trata de solo restringir la circulación de unidades vehiulares.

Barreto indicó a El Comercio que uno de los puntos de la propuesta de Reggiardo que debe ser analizado es dónde se ubicarán los camiones cuyo ingreso a Lima estará restringido. Recordó que en otras ciudades del mundo se han implementado espacios conocidos como truck center para que los conductores esperen su turno antes de acceder a la capital.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Cómo funcionaría una Lima con solo 4 grandes distritos y qué modelos existen afuera: la propuesta a detalle

Frente a la posibilidad de que implemente nuevamente el plan ‘pico y placa’, Barreto se mostró en desacuerdo, pues señaló que esa medida generó que se haga un despliegue de un gran número de policías en las vías fiscalizadas, pero que se descuide a otras avenidas.

Barreto planteó como alternativa que se ponga en marcha un plan de chatarreo y que se saque se circulación los vehículos que cumplieron su vida útil. “El parque automotor ya colapsó, las políticas de chatarreo no existen en nuestro país, por lo tanto, no hay forma de controlar a los vehículos. Debe haber alguna forma de que el parque automotor sea controlado y sacar de circulación a todos aquellos vehículos cuya vida útil ya ha sido cumplida”, afirmó.