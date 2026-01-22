Según informa el Índice de Congestión Vehicular 2025 de la firma TomTom, Lima, Trujillo y Arequipa se encuentran dentro de las ciudades con más tráfico de autos en el mundo.

La capital del Perú, con una velocidad promedio de 17.2 km/h y una distancia recorrida de 4.3 km cada 15 minutos, se ubica en la quinta posición solo por detrás de Barranquilla (Colombia), Londres (Inglaterra), Bangalore (India) y Calcuta (India).

Trujillo (10) y Arequipa (13), poseen valores similares por detrás de grandes capitales como Ciudad de México (México) y Dublin (Irlanda). En lo que comprende solo a Sudamérica, las tres ciudades serían superadas solo por Barranquilla, pero comprenderían una peor posición ante Bogotá (Colombia) o Buenos Aires (Argentina).

“Este escenario confirma que la congestión vehicular en nuestras principales ciudades no es un problema pasajero, sino estructural y recurrente, que impacta directamente en la competitividad del país, en la calidad de vida de las personas y en la seguridad vial”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De manera específica, al considerar tan solo horas punta, por la mañana Lima promedia 13.9 km/h, mientras que por la noche disminuye a 11.7 km/h. Trujillo registra velocidades de 16.6 km/h y 13.9 km/h, en respectivos horarios; y Arequipa puntúa 16.3 km/h y 14 km/h en lo propio.

Aunque el experto destaca el cierre del crecimiento económico del país en un 3,5 %, Morisaki advierte que “ solo en Lima se pierden aproximadamente 2 puntos del PBI al año, equivalentes a S/ 20,000 millones , debido a las horas-hombre no productivas y al mayor consumo de combustibles”.

Para revertir esa situación, la AAP promueve un enfoque que incluya:

Mejora en el diseño vial y la señalización

Planificación urbana eficaz

Un sistema de semáforos moderno

Transporte público eficiente

Políticas para modernizar el parque automotor mediante revisiones técnicas efectivas y programas de chatarreo

Incentivos para la renovación de flotas con vehículos a GNV o electrificados

Fortalecimiento de la fiscalización del tránsito

Educación vial

