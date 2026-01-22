Vista aérea del tráfico pesado en las carreteras de Lima, el 4 de diciembre de 2025. (Ernesto BENAVIDES / AFP)
Vista aérea del tráfico pesado en las carreteras de Lima, el 4 de diciembre de 2025. (Ernesto BENAVIDES / AFP)
/ ERNESTO BENAVIDES
Redacción EC
Redacción EC

Según informa el Índice de Congestión Vehicular 2025 de la firma TomTom, , y se encuentran dentro de las ciudades con más tráfico de autos en el mundo.

La capital del Perú, con una velocidad promedio de 17.2 km/h y una distancia recorrida de 4.3 km cada 15 minutos, se ubica en la quinta posición solo por detrás de Barranquilla (Colombia), Londres (Inglaterra), Bangalore (India) y Calcuta (India).

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
MIRA AQUÍ: Gremio de transporte pide se modifique ley que sanciona dos ocupantes en una motocicleta

Trujillo (10) y Arequipa (13), poseen valores similares por detrás de grandes capitales como Ciudad de México (México) y Dublin (Irlanda). En lo que comprende solo a Sudamérica, las tres ciudades serían superadas solo por Barranquilla, pero comprenderían una peor posición ante Bogotá (Colombia) o Buenos Aires (Argentina).

Este escenario confirma que la congestión vehicular en nuestras principales ciudades no es un problema pasajero, sino estructural y recurrente, que impacta directamente en la competitividad del país, en la calidad de vida de las personas y en la seguridad vial”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De manera específica, al considerar tan solo horas punta, por la mañana Lima promedia 13.9 km/h, mientras que por la noche disminuye a 11.7 km/h. Trujillo registra velocidades de 16.6 km/h y 13.9 km/h, en respectivos horarios; y Arequipa puntúa 16.3 km/h y 14 km/h en lo propio.

Aunque el experto destaca el cierre del crecimiento económico del país en un 3,5 %, Morisaki advierte que “solo en Lima se pierden aproximadamente 2 puntos del PBI al año, equivalentes a S/ 20,000 millones, debido a las horas-hombre no productivas y al mayor consumo de combustibles”.

Para revertir esa situación, la AAP promueve un enfoque que incluya:

  • Mejora en el diseño vial y la señalización
  • Planificación urbana eficaz
  • Un sistema de semáforos moderno
  • Transporte público eficiente
  • Políticas para modernizar el parque automotor mediante revisiones técnicas efectivas y programas de chatarreo
  • Incentivos para la renovación de flotas con vehículos a GNV o electrificados
  • Fortalecimiento de la fiscalización del tránsito
  • Educación vial

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC