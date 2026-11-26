Este jueves 26 de noviembre, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Congreso de la República participaron en el conversatorio “La Lima que queremos al 2026”, organizado por El Comercio y la Asociación A Movernos, donde analizaron el actual modelo de gestión del transporte público en medio del debate sobre los proyectos de ley que buscan eliminar la ATU y devolver sus funciones a la Municipalidad de Lima.

El debate se centró en cómo consolidar un sistema integrado para Lima y Callao, reducir los tiempos de viaje y el gasto en pasajes, así como asegurar financiamiento sostenible para renovar la flota vehicular.

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Indicadores de gestión y avance de la flota

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que la institución debe medirse por resultados concretos reales y no solo por trámites administrativos o ejecución presupuestal. Indicó que desde 2024 se impulsó el plan regulador y la entrega de títulos habilitantes, con más de mil buses nuevos incorporados frente a una meta de nueve mil unidades.

Como ejemplo de gestión en vías existentes, citó la operación en la avenida Abancay, donde el carril exclusivo redujo el paso en un tramo de 1,5 a 2 kilómetros de entre 17 y 19 minutos a cerca de 3 minutos. Además, sostuvo que los usuarios pagan montos menores frente a tarifas de colectivos en zonas como Carabayllo o Puente Piedra, donde los cobros llegan a siete, ocho o nueve soles.

“Si tú inicias una autoridad, cuando ves los objetivos del plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, que es los documentos que rigen la gestión pública, es decir, aquello por lo que te miden, por lo que justamente tú tienes que entregar como producto y ves que esos objetivos son de la mera lógica administrativa o indicadores intermedios, pues entonces estamos claros que la medición propia que estás haciendo no es la mejor, no es la correcta”, sostuvo.

Hernández también destacó la incorporación de recursos mediante cooperación internacional y préstamos, incluidos 340 millones de euros, 100 millones del Banco Mundial y 200 millones para recuperar el Metropolitano, junto con medidas de semaforización, mantenimiento, renegociación de contratos, logística y orden en el tránsito.

Integración del sistema y sostenibilidad financiera

La viceministra de Transportes, Gabriela María Carrasco Carrasco, afirmó que la evaluación de la entidad no debe limitarse al diseño organizacional, sino priorizar la integración física, operacional, tarifaria y tecnológica, así como la calidad del servicio, la seguridad vial, la reducción de emisiones y el acceso asequible para quienes viven lejos del centro.

“Creo que ya hemos avanzado en la integración con el plan regulador de entonces, tenemos que seguir avanzando con miras en estos indicadores que creo que trataba de gozar en las palabras iniciales y las que nos hablaba David, pensar en la integridad del sistema, que es uno”, manifestó la viceministra.

Carrasco sostuvo que el modelo de concesiones y asociaciones público-privadas es clave para sostener las inversiones de transporte masivo en una metrópoli con más de 11 millones de habitantes, y señaló que el subsidio individual no basta para financiar las grandes obras y mejoras del sistema.

Fiscalización efectiva y cobertura en zonas alejadas

Por su parte, Pedro Oliva, especialista y representante del diputado Luis Quispe Candia, advirtió que gran parte de la población que usa transporte público depende de buses convencionales, corredores y servicios en zonas periféricas, donde crecen opciones como mototaxis, motocicletas y colectivos.

Oliva planteó devolver independencia técnica, presupuestaria y estabilidad a la ATU, impulsar la participación creciente del Estado y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para acelerar la renovación vehicular y la electromovilidad. Asimismo, subrayó que la fiscalización requiere sanciones efectivas y oportunas, y no solo papeletas sin cobro o sin ejecución.

Al cierre del panel, el moderador Roberto Vélez recordó que el plan de movilidad urbana debe convertirse en una política sostenida en el tiempo y resumió la seguridad vial en tres ejes: ingeniería, fiscalización y educación.