Limeños aún prefieren utilizar taxis de la calle

En tiempos en los que el tráfico de Lima es impredecible e insoportable, los taxis son muy solicitados para intentar llegar a tiempo a nuestros destinos. La última encuesta de Ipsos Perú para El Comercio revela que el 51% de limeños se subió a un taxi en los últimos 30 días.



Entonces tenemos que la mitad de limeños consultados utiliza este tipo de servicio. De ellos, un 68% dijo que la modalidad que más ha usado es la tradicional: tomar un taxi de la calle. Es decir, pararse en la esquina más cercana, levantar la mano si ve un auto libre, y negociar el precio con el conductor.



Hay, sin embargo, otras modalidades que forman parte de las preferencias de los capitalinos. De los encuestados, el 26% pidió taxi a través de aplicaciones de celular, el 22% llamó a un taxista de su confianza y solo el 6% pidió telefónicamente el servicio a una agencia de taxi.



¿Por qué el uso de servicios alternativos al taxi regular gana terreno? Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar –especializada en temas de transporte–, explica que eso se debe a que el servicio de taxi de la calle es inseguro y de mala calidad.



Efectivamente, los limeños encuestados piensan que subirse a un taxi de la calle puede resultar peligroso. Apenas un 4% cree que este tipo de servicio de taxi es el más seguro. Esto pese a que, como se mencionó, los autos libres que se encuentran en las esquinas son los más usados por los limeños.

“Que la mitad de limeños use taxi evidencia que el transporte urbano masivo es deficiente”.

Luis Quispe Candia

–Servicios por aplicación–

Aunque han escalado con mucha rapidez, los taxis por aplicación tienen todavía algunos aspectos que les restan popularidad. Según Quispe Candia, estos servicios –como Uber, Easy Taxi y TaxiBeat– no necesariamente son la opción que le brinda más garantías al pasajero.



“Es un servicio irregular, ofrecido por vehículos particulares que no contratan el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para taxi. Además, estos no están registrados en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, dijo.



En opinión de Quispe, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima debería obligar a que estos servicios por aplicación respeten el reglamento de taxi metropolitano. El Comercio solicitó una entrevista con funcionarios de esta oficina de la comuna limeña, pero no hubo respuesta.

Uber llegó a Lima en el 2014 y tuvo conflictos con los taxistas tradicionales, como ocurrió en México DF, Buenos Aires, Bogotá, Londres, Nueva York y en otras de las 500 ciudades del mundo en las que tiene presencia.



Frente a esta incursión tecnológica, varias empresas de taxi de Lima se han adaptado, como el caso de Taxi Satelital. La gerente comercial de esta empresa, Rommy Torres, explicó que la empresa tiene su propia aplicación hace dos años, pero fue una versión muy básica que no tuvo éxito.



Hace seis meses relanzaron su aplicación. Ahora, el 60% de las ganancias de Taxi Satelital provienen de esta modalidad. El 40% restante aún es producto de los contactos vía línea telefónica.



Los servicios por aplicación parecen haber ya desplazado las solicitudes por teléfono. ¿Podrán con la costumbre de conseguir un taxi en cualquier esquina?