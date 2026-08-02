La estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima fue cerrada en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Archivo GEC)
La estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima fue cerrada en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

La Línea 1 del Metro de Lima dispuso hoy, domingo 2 de agosto, el cierre temporal de sus dos últimas estaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

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