La Línea 1 del Metro de Lima dispuso hoy, domingo 2 de agosto, el cierre temporal de sus dos últimas estaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

A través de un comunicado, informó que las estaciones cerradas son Santa Rosa y Bayóvar, en el último tramo del distrito más poblado en la capital, con lo cual también hubo restricciones en la operación.

Así, el trayecto se modificó durante varias horas en el tramo sur y noreste: desde la estación Villa El Salvador hasta San Martín. “Durante este tiempo recomendamos a nuestros pasajeros emplear otros medios de transporte”, acotó.

La concesionaria indicó que emitiría una nueva actualización a las 5:00 p.m. para informar sobre el caso y las condiciones del servicio, mientras el personal continuaba con las acciones correspondientes en la zona afectada.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Difusión)

Cabe indicar que en febrero pasado el l servicio de la Línea 1 del Metro de Lima fue interrumpido desde la estación La Cultura hasta la estación Caja de Agua debido a fallas técnicas.

Debido a este escenario, los trenes circularon de manera parcial en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta La Cultura y desde Caja de Agua hasta Bayóvar.

Los trenes se detuvieron de forma inesperada y que algunos pasajeros tuvieron que descender y caminar por los rieles, incluso en zonas sin iluminación, para llegar a la estación más cercana, lo que generó preocupación por su seguridad.

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