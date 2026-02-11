Línea 1 del Metro de Lima y Callao: cierran estación Gamarra tras asesinato

La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao fue cerrada la mañana de hoy, miércoles 11 de febrero, tras el asesinato de un hombre en las inmediaciones. Autoridades continúan en la zona para esclarecer este crimen que ocurre en pleno estado de emergencia.

El tránsito peatonal y vehicular en los alrededores se ha visto paralizado mientras se realizan las investigaciones del caso. Se recomienda a los conductores y personas tomar vías alternas.

Según la agencia Andina, en la escena se han encontrado cuatro casquillos de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y tampoco los motivos del crimen. Testigos indican el sujeto se encontraba tomando desayuno en un pues ambulante cerca a la estación Gamarra cuando fue baleado. Un vendedor resultó herido producto del ataque.

La estación Gamarra es una de las más concurridas. Foto: GEC / Julio Reano

También se están recopilando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y así identificar a los responsables del asesinato.

Cifras de asesinato en Perú

Cabe señalar que el Perú cerró el 2025 con cifras récord de criminalidad, registrando 2,213 homicidios, el año más violento desde al menos 2017, con un promedio superior a 6 muertes violentas diarias.

La tasa de homicidios alcanzó aproximadamente 10.1 por cada 100,000 habitantes en 2024, consolidando una tendencia al alza. Lima y Callao concentran la mayor cantidad de estos crímenes.