Línea 1 del Metro de Lima y Callao: cierran estación Gamarra tras asesinato

Según diversos testimonios, el sujeto se encontraba tomando desayuno cerca a la estación Gamarra cuando fue atacado por desconocidos. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao fue cerrada la mañana de hoy, miércoles 11 de febrero, tras el asesinato de un hombre en las inmediaciones. Autoridades continúan en la zona para esclarecer este crimen que ocurre en pleno estado de emergencia.

