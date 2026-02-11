Línea 1 del Metro de Lima y Callao: cierran estación Gamarra tras asesinato

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao fue cerrada la mañana de hoy, miércoles 11 de febrero, tras el asesinato de un hombre en las inmediaciones. Autoridades continúan en la zona para esclarecer este crimen que ocurre en pleno estado de emergencia.
