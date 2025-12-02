Debido a la alta demanda de usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incrementó, desde hoy, el número de viajes y mejoró la frecuencia de los trenes.

La ATU precisó que esta medida rige durante el mes de diciembre con la finalidad de evitar aglomeraciones en las estaciones durante los días laborables en hora punta y mejorar la oferta de viajes los fines de semana.

Los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima deberán tomar sus previsiones este 24 y 25 de diciembre. (Foto: GEC)

Además, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se han programado 1.394 viajes más en diciembre con respecto al mes de noviembre. Esto permitirá acortar los intervalos entre trenes y disminuir el tiempo de espera de los usuarios.

En el caso de los feriados del 8 y 9 de diciembre, se realizarán 180 y 200 viajes adicionales respectivamente, entre las 05:30 a. m. y 10 p. m.

Nueva programación de trenes de Línea 1 Metro de Lima y Callao

De lunes a viernes, de 9 a. m. a 4:30 p. m. y de 8 p. m. a 10 p. m.:

- 82 viajes la primera semana.

- 90 viajes la segunda semana.

- 110 viajes la tercera semana.

- 136 viajes la cuarta semana.

- 90 viajes la quinta semana.

Sábados, de 5 a. m. a 10 p. m.:

- 154 viajes la primera semana.

- 168 viajes la segunda semana.

- 172 viajes la tercera semana.

- 168 viajes la cuarta semana.

Domingos, de 5:30 a. m. a 10 p. m.:

- 106 viajes la primera semana.

- 162 viajes la segunda semana.

- 200 viajes la tercera semana.

- 116 viajes la cuarta semana.