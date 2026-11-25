La avenida Venezuela, una de las principales vías de conexión entre Lima y el Callao, continúa enfrentando restricciones vehiculares debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Desde el 27 de marzo de 2023, diversos sectores correspondientes a las estaciones Elio (E-08), La Alborada (E-09) y Tingo María (E-10) permanecen intervenidos, pese a que el plazo aproximado de tres años y medio anunciado inicialmente para los cierres se habría cumplido en septiembre pasado.

Imágenes aéreas registradas el 17 de noviembre muestran carriles asfaltados y señalizados que todavía permanecen cercados, así como accesos al metro que han modificado la configuración de determinadas calles.

Los hallazgos fueron expuestos por Aarón Ballesteros, creador del canal El Zar de los Ferrocarriles, quien documentó las condiciones de las tres estaciones. El registro plantea interrogantes sobre los plazos de liberación de las vías y los criterios técnicos empleados para integrar la infraestructura ferroviaria con su entorno urbano.

El Comercio analizó el material y consultó a especialistas para evaluar las consecuencias de estas intervenciones.

La Alborada: accesos al metro ocupan parte de una calle junto a un grifo

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en la estación La Alborada, donde una escalera y un ascensor han sido construidos sobre parte de la calle Roberto Thorndike, junto a un establecimiento de venta de combustibles.

Las imágenes muestran que estas estructuras ocupan un espacio anteriormente destinado a la circulación vehicular, modificando el funcionamiento de una vía que permitía el tránsito en ambos sentidos. Otro acceso de la estación también ha obligado a modificar el trazado de la calzada.

La proximidad de uno de los accesos de La Alborada a un establecimiento de venta de combustibles genera cuestionamientos sobre los criterios de diseño y seguridad. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

Según Ballesteros, los planos difundidos por ProInversión en 2014 ya contemplaban accesos sobre bermas, lo que plantea interrogantes sobre las decisiones adoptadas durante la planificación.

Para Aldo Facho, arquitecto y urbanista especializado en planificación urbana, estas intervenciones requieren evaluar alternativas que permitan preservar la conectividad.

“Lo que no es habitual es que, obviamente, se reduzcan avenidas, o sea, se utilice el espacio vial, que ya en Lima es escaso y es único”, explicó a El Comercio.

A más de tres años del inicio de las restricciones vehiculares, diversos sectores de la avenida Venezuela permanecen cerrados debido a las obras del metro. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

El especialista sostuvo que debieron considerarse opciones como aprovechar la sección vial existente, adquirir terrenos o negociar con propietarios de grandes predios industriales para incorporar accesos al metro.

“La pregunta de fondo es bajo qué criterios se están tomando decisiones como el cierre [...] de una avenida, como la reducción de la calzada o la reducción de las veredas o el cambio de geometría de la vía”, señaló.

José Carlos Soldevilla, arquitecto y urbanista especializado en movilidad urbana, precisó que reducir carriles en vías locales no necesariamente resulta perjudicial. Sin embargo, manifestó preocupación por la proximidad del acceso al grifo, debido a las condiciones de seguridad y exposición de los pasajeros.

Tingo María: carriles terminados siguen cerrados y aparecen fisuras en el pavimento

En la estación Tingo María, las imágenes muestran carriles con pavimento nuevo, señalización horizontal y cruces peatonales que permanecen detrás de cerramientos.

Uno de los sectores se encuentra frente al establecimiento comercial Makro, donde el campamento de construcción ocupa parte del área intervenida, mientras otros carriles aparentemente terminados siguen sin circulación.

Soldevilla considera que algunos espacios podrían encontrarse físicamente habilitados.

Sectores aparentemente terminados de la avenida Venezuela continúan restringidos al tránsito vehicular en las inmediaciones del establecimiento comercial Makro. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

“No creo que sea necesariamente un tema de que algo falta hacer desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista administrativo”, indicó.

El especialista explicó que podrían existir observaciones de seguridad o procedimientos pendientes de recepción de obra que justifiquen las restricciones.

Otro hallazgo corresponde a aparentes fisuras en el pavimento recientemente construido, cerca de los edificios residenciales próximos a la estación.

Carriles con pavimento nuevo y señalización horizontal permanecen cercados en las inmediaciones de la estación Tingo María, pese a su aparente culminación. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

Soldevilla recomendó prudencia y señaló que las fisuras no necesariamente representan una falla estructural.

“Se tiene que revisar, pero mi opinión, mi comentario sería revisarlo con prudencia y con calma, no necesariamente debería ser un elemento crítico”, sostuvo.

También se observan escaleras mecánicas protegidas provisionalmente con coberturas plásticas, sin techos definitivos visibles. Queda pendiente conocer las medidas previstas para protegerlas de la intemperie.

Elio: vehículos circulan junto a las obras mientras persisten otros cerramientos

La estación Elio presenta una situación distinta. Las imágenes muestran que los vehículos circulan por ambos costados de la avenida Venezuela, mientras una zona central permanece cercada para trabajos y almacenamiento de materiales.

Esta configuración demuestra que, en determinados sectores, se ha logrado compatibilizar la circulación vehicular con las actividades constructivas.

A diferencia de otros sectores de la avenida Venezuela, en las inmediaciones de la estación Elio los vehículos circulan por ambos costados mientras continúan las intervenciones en el área central. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

Sin embargo, Soldevilla advirtió que ello no significa que el mismo esquema pueda aplicarse automáticamente a Tingo María.

“Puede parecer muy similar, pero las condiciones pueden ser muy distintas a nivel de seguridad”, explicó.

El tipo de intervención, las distancias respecto de las obras y las características del tránsito pueden determinar soluciones diferentes.

A diferencia de otros sectores de la avenida Venezuela, en las inmediaciones de la estación Elio los vehículos circulan por ambos costados mientras continúan las intervenciones en el área central. (Foto: Captura de pantalla de video del canal de YouTube 'Aaron Ballesteros DIGITAL'). / Diego Aquino Pedraza

Pese a la circulación parcial, en Elio todavía existen espacios ocupados por materiales y cerramientos, sin información visible sobre los plazos para su liberación.

A inicios de noviembre se informó sobre la recuperación de aproximadamente 110 metros de la avenida Venezuela, entre los jirones Manuel Tellería y Guillermo Geraldino. Este antecedente evidencia la posibilidad de habilitaciones progresivas cuando las condiciones técnicas lo permiten.

Especialistas advierten sobre las consecuencias urbanas y las soluciones pendientes

Para los especialistas consultados por El Comercio, las restricciones prolongadas afectan a conductores, residentes, comerciantes, peatones y usuarios del transporte público.

José Carlos Soldevilla sostuvo que los cierres resultan especialmente perjudiciales en una ciudad con una red vial limitada y pocas alternativas para absorber el tránsito desviado.

“La afectación no es solo económica, no es solo tiempo económico, sino es la vida que uno pierde, el estrés, hay un tema de salud físico, un tema de salud mental”, afirmó.

El urbanista advirtió que las restricciones incrementan los tiempos de desplazamiento y pueden perjudicar las actividades comerciales. También cuestionó que la planificación de las estaciones haya priorizado la infraestructura subterránea sin prestar suficiente atención al espacio público.

José Carlos Soldevilla, arquitecto y urbanista especializado en movilidad urbana, sistemas de transporte público y planificación de infraestructura. (Foto: Difusión de Facebook).

Por su parte, Aldo Facho consideró que cumplir con un expediente técnico aprobado no garantiza necesariamente una solución adecuada para el entorno urbano.

“Que esté definido en el expediente no significa que sea la mejor solución para la ciudad y para los vecinos”, manifestó.

El arquitecto planteó priorizar veredas accesibles, cruces peatonales seguros, semaforización adecuada y conexiones eficientes con las estaciones. También propuso aprovechar futuras transformaciones de terrenos industriales para generar espacios públicos.

Aldo Facho, arquitecto y urbanista especializado en planificación urbana, diseño del espacio público y desarrollo sostenible. (Foto: El Comercio)

Ambos especialistas coincidieron en la importancia de reducir las afectaciones y garantizar condiciones seguras para los usuarios.

En respuesta a las consultas de El Comercio, Metro de Lima Línea 2 S.A. explicó que los espacios en superficie de las estaciones Elio y Tingo María todavía son necesarios para los trabajos de relleno, la instalación de la superestructura de vía en el túnel, el almacenamiento de materiales y los campamentos de los subcontratistas encargados de las instalaciones electromecánicas.

La empresa señaló que parte de la avenida Venezuela podría habilitarse hacia fines del 2026, previa instrucción del concedente y suscripción de los documentos correspondientes. Precisó que, contractualmente, la apertura de las vías está prevista por etapas y no por estructuras independientes.

Respecto a la escalera y el ascensor construidos sobre parte de la calle Roberto Thorndike, la concesionaria indicó que corresponden al acceso norte de La Alborada y que su ubicación responde al Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) aprobado, elaborado considerando las áreas definidas por el concedente.

En respuesta a las consultas de El Comercio, Metro de Lima Línea 2 S.A. explicó que los espacios en superficie de las estaciones Elio y Tingo María todavía son necesarios para algunos trabajos.

“El Concesionario no se encarga de la adquisición de terrenos”, precisó la empresa, que atribuyó al concedente la definición de la ubicación de la estación.

Sobre las aparentes fisuras en Tingo María, informó que su equipo de obra no las ha identificado y que verificará si se encuentran en algún tramo de pavimento fuera del cerramiento. Asimismo, confirmó que el diseño aprobado no contempla cubiertas sobre las escaleras mecánicas de dicha estación.

Mientras la concesionaria tiene a su cargo la ejecución de las obras conforme al expediente aprobado, las decisiones sobre la ubicación de la estación y la instrucción necesaria para la reapertura parcial de las vías corresponden, según la empresa, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en calidad de concedente.

El Comercio trasladó estas consultas al ministerio para conocer los criterios que sustentaron la modificación de la calle Roberto Thorndike y las condiciones pendientes para autorizar la habilitación vehicular de la avenida Venezuela.