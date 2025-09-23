El tramo inicial de la Línea 2 del Metro de Lima, que conecta 4,13 kilómetros entre Ate y Santa Anita, superó los 25 millones de pasajeros desde que se inauguró en diciembre del 2023. Esta primera etapa, conocida como 1A, moviliza a más de 60 mil usuarios cada día, una cifra que demuestra la urgencia de la capital por contar con nuevos servicios de transporte masivo.

Sin embargo, lo que hoy se ve en operación es solo una pequeña fracción de un megaproyecto de 35 kilómetros subterráneos, cuya construcción completa aún demandará algunos meses más.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao tiene un avance de construcción del 72%. (Foto: Andina)

La Línea 2 está concebida como la primera línea de metro subterránea del Perú. Su trazo incluye 27 kilómetros de vía principal y un ramal de 8 kilómetros que formará parte de la Línea 4, la cual permitirá conectar la red con el aeropuerto Jorge Chávez. En total, se prevén 35 estaciones y un tiempo de viaje de menos de 45 minutos entre Ate y el Callao, un trayecto que hoy puede tomar más de dos horas y media en hora punta.

El concesionario Metro de Lima Línea 2 detalló a El Comercio que actualmente quedan por excavar 7,4 kilómetros de túnel. Dos tuneladoras se encargan de ese desafío: Delia, que perfora hacia la Estación Insurgentes, debería llegar a su destino entre agosto y septiembre de 2026; y Micaela, que avanza en el ramal de la Línea 4, alcanzaría la Estación Carmen de la Legua hacia finales de febrero o inicios de marzo de 2027.

Las tuneladoras Delia y Micaela son gigantes de más de 100 metros de longitud que operan a 20 metros de profundidad. Su trabajo consiste en excavar el terreno y, al mismo tiempo, revestirlo con anillos de concreto que aseguran la estabilidad del túnel. El ritmo de avance puede variar entre 8 y 12 metros por día, dependiendo del tipo de suelo.

El más reciente informe trimestral, con corte al 31 de julio de 2025, precisa que la obra presenta un 72% de avance físico. Esto significa que, además de la excavación subterránea, ya se vienen ejecutando de manera paralela las obras de arquitectura, la instalación de sistemas electromecánicos y las primeras pruebas de integración en estaciones clave como Central, Insurgentes y Carmen de la Legua.

La Línea 2 del Metro de Lima comenzará a operar bajo la modalidad de marcha blanca el próximo 21 de diciembre. Con miras a ello, a inicios de agosto se dio inicio a la fase de prueba de todo el sistema operativo.

Entre los trabajos más avanzados figuran el material rodante, con los trenes fabricados en Italia ya en Lima, y la superestructura de vía, que en varios tramos alcanza niveles cercanos al 90%. En contraste, los mayores retos se concentran en la implementación de sistemas de señalización, control de pasajeros y telecomunicaciones, que son indispensables para garantizar la operación automática del metro.

El proyecto, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. La primera piedra se colocó en 2014, y la obra debía estar concluida en el 2019. Sin embargo, los cronogramas se han modificado en varias ocasiones debido a problemas de expropiaciones, interferencias en las vías y desacuerdos contractuales entre el Estado y el concesionario.

Persiste el cierre de ambos sentidos de Paseo Colón. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

De hecho, el plazo contractual original ha tenido que ser ampliado mediante adendas. Hoy, la supervisión de Ositran y la intervención del MTC son decisivas para garantizar que los nuevos hitos se cumplan. La proyección actual fija la culminación de la excavación entre 2026 y 2027, y recién después de esas fechas se podría hablar de una operación integral.

Una vez concluida, se espera que más un millón de ciudadanos se vean beneficiados a diario por el servicio.