El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora Delia culminó la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao al llegar a la Estación Insurgentes.
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