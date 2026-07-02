Como parte del trabajo realizado en esta gestión, la tuneladora Delia llegó a las estaciones Oscar R. Benavides, Carmen de la Legua y hoy a Insurgentes
Como parte del trabajo realizado en esta gestión, la tuneladora Delia llegó a las estaciones Oscar R. Benavides, Carmen de la Legua y hoy a Insurgentes
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora Delia culminó la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao al llegar a la Estación Insurgentes.

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