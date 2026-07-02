El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora Delia culminó la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao al llegar a la Estación Insurgentes.

Con un avance general del 83.12 %, la Línea 2, que unirá Ate y el Callao, es una de las obras de ingeniería más importantes ejecutadas en el Perú que permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje, elevará la competitividad de Lima y Callao y mejorará la calidad de vida de millones de peruanos.

El MTC proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1.2 millones de usuarios diarios. Foto: MTC. / Oscar Farje/MTC

La culminación de la excavación del túnel reafirma el compromiso del Estado con la modernización del transporte urbano y el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.