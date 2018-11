Línea Amarilla: caos y desorientación en nueva vía expresa

La vía expresa Línea Amarilla permite ir desde San Juan de Lurigancho al Callao en menos de media hora. Esta autopista, que incluye un túnel de 1,8 kilómetros bajo el río Rímac y el pago de un peaje de S/5,70 por tramo, es una alternativa para evitar la congestión de la ruta regular de más de una hora hacia el primer puerto. Sin embargo, cuando los conductores salen o buscan ingresar a esta vía rápida en el sector chalaco, quedan inmersos en el caos y desorientación debido a la falta de señalización en la ruta.



En el sentido Lima-Callao, la Línea Amarilla desemboca en la Av. Morales Duárez, a casi dos kilómetros de la congestionada Av. Faucett, la arteria que sirve de acceso al aeropuerto. El Comercio constató ayer que en esta zona, jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao, no hay paneles, carteles o señales informativas que anuncien las salidas e ingresos a la nueva vía expresa. En el sentido de ida y en el de vuelta tampoco hay avisos que den cuenta a los choferes de la posibilidad de usar la autopista rápida.

Lamsac, concesionaria de la Línea Amarilla, indicó a este Diario que han realizado, sin éxito, varias gestiones ante la Municipalidad Provincial del Callao para instalar la señalización.

“Hemos tenido muchas reuniones con sus funcionarios y hasta visitas a campo con ellos. Sin embargo, nuestras propuestas solo recibieron observaciones, muchas sin sustento técnico y que variaban conforme avanzaba el tiempo”, informó ayer Luis Zapata, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de la empresa.

La comuna del Callao informó que en junio de este año remitieron un informe a Lamsac con observaciones a su petición para colocar señales verticales en las vías de la provincia. En el documento al que tuvo acceso El Comercio se menciona, por ejemplo, que uno de los paneles no puede ser usado porque tiene un error en el nombre de la vía. Otros son rechazados porque le “falta una flecha” a la señal o porque esta “no es compatible” con las otras flechas utilizadas. El municipio del Callao precisó que a la fecha las observaciones no han sido levantadas y por ello no se han dado los permisos.

—Desconexión—

Debido a que la Línea Amarilla no está interconectada con las principales avenidas del Callao, en horas punta se genera congestión en el sector chalaco. Por ejemplo, si los conductores que salen de la autopista rápida quieren seguir por Morales Duárez, hacia el puerto, deben voltear a la derecha e ingresar a Faucett. Luego, deben girar por el óvalo que está frente al aeropuerto, retornar al cruce donde se ubica la Virgen del Carmen y recién voltear a la derecha, en Morales Duárez.

Sin señales en el recorrido. El Comercio

El coronel Guillermo Llerena, jefe de la Policía de Tránsito de Lima, indica que en el sentido Lima-Callao no está permitido seguir de frente por Morales Duárez para no afectar el flujo vehicular en Faucett. “Esta última es una avenida de flujo continuo. Si se interrumpe para dar paso a los vehículos que salen de Línea Amarilla, se generaría congestión en el sentido hacia la Av. La Marina”, indica.

Además, hay dificultades para los conductores que buscan ingresar a la Línea Amarilla desde el aeropuerto o Faucett. Estos tienen que llegar hasta el cruce con Morales Duárez, voltear a la derecha, avanzar unas seis cuadras por la vía hasta la intersección con la Av. Aeropuerto y dar una vuelta en U para regresar al cruce con Faucett. Este Diario comprobó ayer que este recorrido demora más de 30 minutos. También se puede ingresar a la nueva vía girando por la avenida La Chalaca. El tiempo del recorrido es similar. 

