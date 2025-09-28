La empresa de transporte San Sebastián, conocida como la línea ‘La 50’, anunció la suspensión de su servicio de manera indefinida debido a la ola de violencia que afecta a los transportistas de San Juan de Lurigancho (SJL) y zonas aledañas.

La medida responde a los recientes atentados y asesinatos cometidos contra conductores de diversas líneas de transporte urbano.

En un comunicado difundido este 27 de septiembre, la compañía señaló que no cuenta con las garantías necesarias para seguir operando en medio de la inseguridad.

“Suspendemos nuestro servicio hasta nuevo aviso, no tenemos garantías para el desarrollo de nuestras actividades. Por lo tanto, La 50 no puede poner en riesgo la vida de nuestros conductores y de nuestros usuarios que a diario usan nuestro servicio”, precisó la gerencia.

La decisión se tomó tras los ataques contra trabajadores de las empresas de transporte Las Flores (57), Huáscar, Roma y Santa Catalina, quienes también han sido víctimas de extorsiones y homicidios en los últimos meses. “Los transportistas de SJL ya no tenemos miedo al TERROR”, agregó la compañía en su pronunciamiento.

Cabe recordar que la línea ‘La 50’ había lanzado en septiembre una promoción para reducir sus pasajes a S/1 en la ruta que conecta Puente Nuevo con la zona de Montenegro, además de implementar el pago con tarjetas de débito como alternativa para los usuarios.

Extorsionadores balean bus de la línea 23 Santa Catalina en avenida Canto Grande. El chofer resultó herido y luego fue trasladado al hospital. Fotos: @photo.gec

Quinto ataque a empresa Santa Catalina

El último miércoles, un bus de la línea 23 de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando la unidad se encontraba en un grifo de la avenida Circunvalación para abastecerse de combustible. Dos sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra el conductor, quien terminó herido en la pierna y con un rozón en el abdomen.

Este atentado constituye el quinto registrado en lo que va del año contra dicha compañía y estaría vinculado al cobro de cupos por parte de organizaciones criminales. Según cifras del SIDPOL, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron un 54,5 % entre enero y julio de 2025, siendo San Juan de Lurigancho uno de los distritos con mayor incidencia.