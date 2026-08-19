Lluvias afectan vías a nivel nacional causando paralización y demora en comercios. Foto: GEC
Lluvias afectan vías a nivel nacional causando paralización y demora en comercios. Foto: GEC
Por Redacción EC

Las fuertes lluvias en el Perú durante el último año han generado un impacto negativo de 1.162 emergencias en las vías nacionales, así lo informó el director de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Percy Montes.

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