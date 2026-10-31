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Las vías y pasos a desnivel de Lima vuelven a estar bajo observación ante las recientes lloviznas. La capacidad de sus sistemas de drenaje es clave para evitar acumulaciones de agua durante precipitaciones de mayor intensidad. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
Las vías y pasos a desnivel de Lima vuelven a estar bajo observación ante las recientes lloviznas. La capacidad de sus sistemas de drenaje es clave para evitar acumulaciones de agua durante precipitaciones de mayor intensidad. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

Una evaluación realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte sobre la vulnerabilidad de la infraestructura vial de Lima frente a eventuales lluvias intensas: 20 de los 33 bypasses analizados podrían sufrir inundaciones o aniegos.

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