Una evaluación realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte sobre la vulnerabilidad de la infraestructura vial de Lima frente a eventuales lluvias intensas: 20 de los 33 bypasses analizados podrían sufrir inundaciones o aniegos.

José Luis Epiquién Rivera, especialista en gestión del riesgo de desastres de Cenepred, explicó que, dentro de los distritos con mayor población analizados, 330.690 personas podrían quedar expuestas debido a que una inundación alcanzaría sus viviendas.

Los distritos con mayor población expuesta son San Juan de Lurigancho (109.626 personas), Puente Piedra (53.490), Santiago de Surco (38.079), Comas (30.397), Chorrillos (26.610), San Juan de Miraflores (26.173), Ate (24.322) y el Callao (21.993).

Cenepred informó a El Comercio que los 20 puntos identificados como susceptibles son los siguientes.

Bypass Av. Brasil - La Marina Bajada Av. Malecón Bypass Av. Arequipa Bypass de 28 de Julio Bypass Av. México Bypass Av. Javier Prado - Arequipa Av. Javier Prado - Vía Expresa Bypass Alfonso Ugarte Vía Expresa Línea Amarilla Bypass Mateo Pumacahua Av. Panamericana Sur Av. Separadora Industrial - Juan Velasco Alvarado Óvalo Pachacútec (Real Plaza), en Villa María del Triunfo Vypass Av. Benavides - Panamericana Sur Bypass Av. Angamos Este - San Luis Av. Javier Prado Este Av. Universitaria - Av. Panamericana Norte Av. Panamericana Norte - San Juan Bypass Av. Tingo María Vía Nuevo Aeropuerto

Además de los pasos a desnivel, Cenepred analizó puentes expuestos a desbordes de los ríos. Según Epiquién, 43 puentes, de un total de 64 evaluados, equivalentes al 67%, podrían sufrir afectaciones graves.

El hallazgo adquiere relevancia en una ciudad donde las recientes lloviznas ya han provocado problemas en infraestructura deprimida. El bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), volvió a acumular agua en octubre y tuvo que ser cerrado mientras hidrojets y camiones cisterna intervenían para permitir nuevamente el tránsito. Meses antes, un bus había quedado atrapado en el mismo punto.

20 pasos a desnivel y bypasses bajo riesgo

Los escenarios elaborados por Cenepred identifican zonas con alta y muy alta susceptibilidad a inundaciones, tanto por el eventual desborde de los ríos como por la acumulación de agua en sectores bajos o deprimidos.

“Los pasos a desnivel, los bypass, de 33 que se analizan, 20 podrían anegarse, podrían llenarse o inundarse”, explicó Epiquién en una entrevista con Canal N.

#EnVivo CENEPRED advierte que más de 330 mil personas podrían estar expuestas a inundaciones en Lima: De los 33 pasos a desnivel evaluados en Lima Metropolitana, 20 podrían inundarse o acumular agua durante episodios de lluvias intensas Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 30, 2026

Entre los puntos identificados aparecen tramos de las avenidas Javier Prado y Vía Expresa, Alfonso Ugarte y 28 de Julio, además del bypass de la avenida Arequipa y sectores de Angamos.

La característica de estas infraestructuras plantea que al encontrarse por debajo del nivel de las vías que las rodean, el agua puede desplazarse hacia sus sectores más bajos si los sistemas existentes no consiguen evacuarla.

Vía Expresa Paseo de la República La Vía Expresa Paseo de la República se encuentra por debajo del nivel de las avenidas que la rodean. (Foto: Fernando Sangama / GEC). 1/3 Vía Expresa Grau La Vía Expresa Grau se encuentra por debajo del nivel de las avenidas que la rodean. 2/3 Panamericana Sur La Panamericana Sur posee desniveles durante su trayecto. Foto: Jorge Cerdán 3/3

El análisis de Cenepred también advierte sobre otra clase de infraestructura. El 67% de los puentes evaluados sobre los ríos Chillón, Rímac y Lurín podría resultar afectado, principalmente ante escenarios asociados al incremento o desborde de los caudales.

Un puente expuesto al desborde de un río enfrenta un riesgo distinto al de un bypass donde el agua de lluvia desciende y queda atrapada en su punto más profundo.

¿Cuánta lluvia necesita Lima para comenzar a tener problemas?

El antecedente más importante ocurrió el 15 de enero de 1970. Una precipitación extraordinaria se prolongó durante varias horas sobre Lima y provocó inundaciones, interrupciones de servicios y daños en distintos sectores de la capital.

Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 1/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 2/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 3/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 4/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 5/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 6/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 7/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 8/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 9/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 10/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 11/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 12/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 13/13

Las fotografías conservadas por el archivo histórico de El Comercio muestran, entre otros lugares, el paso a desnivel de las avenidas Javier Prado y Arequipa cubierto por el agua.

Miguel Yamasaki Koizumi, jefe de Cenepred, ha utilizado aquel episodio como referencia para dimensionar el riesgo. Lima llegó entonces a registrar aproximadamente 17 milímetros de precipitación. Según explicó, incluso una lluvia de alrededor de 5 milímetros podría producir inundaciones en determinados sectores, debido a las características de la ciudad y a la limitada permeabilidad de las superficies cubiertas por cemento.

Lluvias en Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo, volvió a acumular agua tras las recientes precipitaciones. Hidrojets y camiones cisterna tuvieron que intervenir para permitir nuevamente el tránsito. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC). 1/4 Lluvias en Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo, volvió a acumular agua tras las recientes precipitaciones. Hidrojets y camiones cisterna tuvieron que intervenir para permitir nuevamente el tránsito. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC). 2/4 Lluvias en Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo, volvió a acumular agua tras las recientes precipitaciones. Hidrojets y camiones cisterna tuvieron que intervenir para permitir nuevamente el tránsito. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC). 3/4 Lluvias en Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo, volvió a acumular agua tras las recientes precipitaciones. Hidrojets y camiones cisterna tuvieron que intervenir para permitir nuevamente el tránsito. (Foto: Jesús Saucedo / GEC). 4/4

El meteorólogo Abraham Levy, director y representante de AMBIAND (Ambiental Andina S.A.) y presidente de Meteorológica S.A.C., precisó a El Comercio que la precipitación de 1970 no estuvo asociada a un evento del Fenómeno El Niño, sino que habría respondido a otro mecanismo meteorológico.

“Esta lluvia se desarrolla de Huacho hasta Pisco [...]. Entonces es una tormenta, es lo que se llama un sistema convectivo de mesoescala”, explicó a El Comercio.

Levy considera baja la probabilidad de que actualmente se reproduzca un evento con el mismo origen que el de 1970. Sin embargo, señaló que las temperaturas elevadas del mar constituyen un factor que deberá observarse hacia el próximo verano, ya para que se produzcan lluvias fuertes, esa condición tendría que coincidir con suficiente inestabilidad atmosférica.

Se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y sierra de Piura y de menor intensidad en otros sectores de la costa. (Imagen: Senamhi). / Diego Aquino Pedraza

Por ahora, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha previsto para Lima principalmente lloviznas ligeras y localizadas, por lo que las evaluaciones de riesgo no deben interpretarse como una predicción de que los 20 pasos a desnivel identificados necesariamente se inundarán durante las próximas semanas.

Tener drenajes no basta: deben responder a escenarios críticos

Uno de los puntos analizados en la investigación de El Comercio es la Vía Expresa Paseo de la República. Esta infraestructura sí dispone de sistemas para evacuar agua. En marzo de 2023, EMAPE informó que realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en sus drenajes y encontró tierra, bolsas y otros residuos capaces de generar obstrucciones.

La existencia de un drenaje, sin embargo, no permite por sí sola establecer que una vía está preparada frente a cualquier precipitación.

Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial, explicó a El Comercio que la capacidad del sistema debe ser suficiente para evacuar el flujo que recibe durante el evento para el cual fue diseñado.

Rejillas y estructuras de drenaje permiten evacuar el agua que llega a la Vía Expresa. El Comercio consultó a EMAPE sobre la capacidad actual del sistema y su respuesta ante una precipitación extraordinaria, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre. (Foto: Municipalidad de Lima / 2023).

“Si ese sistema es subdimensionado [...] o si está bloqueado y no está bien mantenido, no va a tener la capacidad para evacuar esa agua”, sostuvo.

Candia consideró necesario revisar preventivamente el estado de los sistemas de la Vía Expresa Paseo de la República, Vía Expresa Grau y el paso a desnivel de Javier Prado con Arequipa, entre otras infraestructuras.

“Es muy importante [...] que la Municipalidad de Lima evalúe el estado de esos sistemas y se asegure que estén plenamente operativos. Y eso es algo que se debería hacer en forma preventiva, no esperar a que ocurra un evento de inundación”, indicó a El Comercio.

El especialista añadió que un drenaje debe ser dimensionado pensando precisamente en los episodios extraordinarios. “No se puede diseñar para el día a día, especialmente en Lima, que casi no llueve nada. Tiene que estar diseñado para esos eventos que ocurren cada cierto número de años, eventos grandes”, explicó.

Hidrojets y bombas: contingencia frente a una inundación

Ante el escenario identificado, Cenepred ha recomendado que las autoridades prevean la instalación de bombas de agua y la disponibilidad de equipos hidrojets que permitan retirar el agua acumulada.

La experiencia de Villa María del Triunfo muestra para qué sirven estos equipos. Cuando el bypass de Pachacútec quedó anegado, hidrojets y cisternas tuvieron que intervenir para retirar el agua de su parte más profunda.

Siete cisternas fueron desplegadas desde la madrugada por Emape para retirar el agua acumulada en la avenida 26 de Noviembre y el bypass de Pachacútec, en Villa María del Triunfo. Foto: MML.

Para Candia, estos mecanismos son necesarios como parte de una estrategia de contingencia, pero no deberían convertirse en el sistema permanente del cual dependa una infraestructura para funcionar durante las lluvias.

“Es una solución que yo llamaría casi artesanal. No es una solución en la que deberíamos basarnos y pensar que esa va a ser siempre la solución. La solución va por tener un adecuado sistema de drenaje que no requiera ese tipo de soluciones externas y temporales”, señaló.

Los equipos externos sí son necesarios ante una emergencia. Candia explicó que incluso un sistema correctamente diseñado puede sufrir una falla —por ejemplo, la avería de una bomba— y requerir maquinaria adicional para retirar el agua.

El especialista considera que Lima necesita un mapeo integral de sus vías deprimidas, que identifique el historial de incidencias de cada punto, la capacidad y diseño de sus drenajes, su estado de mantenimiento y si funcionan mediante gravedad o bombeo. A partir de ese diagnóstico podrían establecerse mantenimientos, ampliaciones o equipos de contingencia según cada caso.

“Se tiene que hacer un trabajo de planificación integral en estos puntos críticos de la ciudad con suma urgencia”, concluyó.