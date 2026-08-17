El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto una tolerancia de dos horas para trabajadores que se trasladen desde o hacia distritos de Lima Sur como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, afectados por la DANA Aníbal, para este martes 18 de agosto.

El fenómeno climático ha provocado intensas lluvias desde el pasado domingo, lo que ha hecho que calles y vías de transporte interrumpan su pase para la realización de tareas de liberación o refuerzo en el sur de la capital.

El comunicado del MTPE señala tres puntos:

Los empleadores públicos y privados deberán otorgar, este martes 18 de agosto, hasta dos (2) horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los distritos señalados. Asimismo, deberán adoptar medidas flexibles que permitan atender las demoras ocasionadas por las dificultades de desplazamiento de los trabajadores hacia o desde sus centros de labores. La demora ocasionada por esta circunstancia no deberá ser considerada falta o tardanza injustificada ni puede generar sanciones disciplinarias.

Además, la cartera pidió a los empleadores de los distintos sectores “actuar con responsabilidad, considerando las consecuencias que esta situación de fuerza mayor pueda generar en el desplazamiento de los trabajadores y el cumplimiento de su horario laboral”.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que continúa trabajando en el monitoreo de los efectos de la DANA Aníbal, mismo que podrían extenderse por más jornadas. El objetivo es “establecer oportunamente las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores y empleadores”, recalca el anuncio.

Lloviznas en la Costa Central continuarán

Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó en el podcast Tenemos Que Hablar de El Comercio que las condiciones meteorológicas actuales están favoreciendo la presencia de precipitaciones persistentes en la costa.

La especialista explicó que la presencia de un sistema frío en los niveles altos de la atmósfera, al interactuar con un mar cuyas temperaturas se encuentran por encima de sus valores normales, favorece la formación de lloviznas en la zona costera.

“Si bien es cierto que no es de mucha intensidad, sí es persistente al ser más de seis horas en la costa de Lima”, precisó Julca.

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