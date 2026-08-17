El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto una tolerancia de dos horas para trabajadores que se trasladen desde o hacia distritos de Lima Sur. (Foto: El Comercio)
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto una tolerancia de dos horas para trabajadores que se trasladen desde o hacia distritos de Lima Sur. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto una tolerancia de dos horas para trabajadores que se trasladen desde o hacia distritos de Lima Sur como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, afectados por la DANA Aníbal, para este martes 18 de agosto.

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